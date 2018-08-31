Родионов: «Если бы Промес не хотел уехать, мы бы никогда его не продали»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал уход из клуба атакующего футболиста Квинси Промеса. Игрок теперь принадлежит «Севилье».

– Многие связывают его продажу с тем, что не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Насколько такое рассуждение справедливо?

– Клуб исходил из той ситуации, которая назрела сегодня.

Промес внес свой вклад в успехи красно-белых и если бы он не захотел уехать, то «Спартак» никогда бы его не продал.

Каким мы запомним Квинси Промеса

12 главных голов Промеса за «Спартак»