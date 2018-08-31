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    12 главных голов Промеса за «Спартак»


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    Голосов: 9
    31.08.2018 09:00
    Красивые и важные – все вместе.

    Первый гол Промеса за «Спартак» совпал с первым забитым мячом клуба на своем собственном стадионе в официальном матче. Красно-белые обыграли 3:1 «Торпедо», голландец сделал дубль и открыл счет.

    Квинси забивал в основном из пределов штрафной, а первый гол издали пришел в последнем туре сезона-2014/15. «Спартак» сыграл 3:3, на счету Промеса, как обычно, дубль, и вот такой гол издалека:

    Промес любил забивать в ворота «Динамо», один из голов памятен особо. Он не войдет в топ самых красивых, но был одним из самых эмоциональных. «Динамо» вело 2:1, игра не шла, оставалось 22 минуты до конца, но Давыдов счет сравнял. А на последней минуте именно касание Квинси принесло победу «Спартаку».

    Штрафные в «Спартаке» с успехом реализует Фернандо. Впрочем, когда бразильца не было, с них пытался забивать голландец. В первый раз получилось особенно красиво – пострадала «Кубань».

    Становление чемпионского «Спартака» проходило через труднейшие матчи, как в Махачкале, где нужно было чудо от лидера, чтобы в концовке нервничать как можно меньше. Промес сотворил красоту, обыграв защитника и послав мяч в дальнюю девятку. Это было очень технично.

    Через несколько недель влетело «Оренбургу» по очень красивой дуге.

    «Квинси забивает только слабым командам», – говорили вплоть до одного из решающих матчей «Спартака» в чемпионском сезоне. Промес ответил голом в ворота «Зенита». Комбинация хорошая, завершение блестящее.

    В одном из самых огненных матчей прошлого сезона «Спартак» уступил «Локомотиву» 3:4, Квинси на последних минутах со злости от упущенной победы сотворил шедевр, накрутив всю защиту соперника.

    Вероятно, лучший свой матч Промес провел против той команды, в которую собрался. «Спартак» разгромил 5:1 «Севилью» в Лиге чемпионов, а на счету голландца – дубль. Последний мяч смотрелся особенно эффектно.

    Через несколько недель в ворота «Уфы» прилетел супергол с угла штрафной.

    Все то время, что Промес играл в РПЛ, он никак не мог забить ЦСКА. В последнем дерби получилось, традиционно для его суперматчей, дважды. Победный гол – на чистом индивидуальном мастерстве. Многие бы забили в такой ситуации?

    Ну и напоследок красота в игре с «Анжи» – удар точно в девять.

    Промес должен уйти. Объясняем в 9 предложениях

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +41

      wassiok 1 сентября 2018, 23:55

      kagbuto kakaeta super zwezda ushla :))

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 1 сентября 2018, 23:06

      Боюсь, что игроки уровня Квинси не скоро ещё приедут играть в РПЛ.
      Очень жаль, что наш футбол лишился такого профессионала.
      Удачи тебе Квинси.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 1 сентября 2018, 11:50

      просто СПАСИБО!!! удачи в новой команде!!!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 августа 2018, 15:26

      вот только конечно не вовремя....с зенит тяжело будет теперь вдвойне

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 31 августа 2018, 12:18

      спасибо Квинси за эти прекрасные голы и пережитые вместе шикарные моменты. удачи в Севилье!

      5
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 31 августа 2018, 11:31

      в этот список голов я бы еще добавил его гол в ворота Рубина
      https://www.youtube.com/watch?v=aISItrg1YcQ

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 31 августа 2018, 11:06

      Удачи в Севильи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 31 августа 2018, 10:07

      Антоха молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      Portoz 31 августа 2018, 09:47

      Братуха

      1
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