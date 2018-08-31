12 главных голов Промеса за «Спартак»

Первый гол Промеса за «Спартак» совпал с первым забитым мячом клуба на своем собственном стадионе в официальном матче. Красно-белые обыграли 3:1 «Торпедо», голландец сделал дубль и открыл счет.

Квинси забивал в основном из пределов штрафной, а первый гол издали пришел в последнем туре сезона-2014/15. «Спартак» сыграл 3:3, на счету Промеса, как обычно, дубль, и вот такой гол издалека:

Промес любил забивать в ворота «Динамо», один из голов памятен особо. Он не войдет в топ самых красивых, но был одним из самых эмоциональных. «Динамо» вело 2:1, игра не шла, оставалось 22 минуты до конца, но Давыдов счет сравнял. А на последней минуте именно касание Квинси принесло победу «Спартаку».

Штрафные в «Спартаке» с успехом реализует Фернандо. Впрочем, когда бразильца не было, с них пытался забивать голландец. В первый раз получилось особенно красиво – пострадала «Кубань».

Становление чемпионского «Спартака» проходило через труднейшие матчи, как в Махачкале, где нужно было чудо от лидера, чтобы в концовке нервничать как можно меньше. Промес сотворил красоту, обыграв защитника и послав мяч в дальнюю девятку. Это было очень технично.

Через несколько недель влетело «Оренбургу» по очень красивой дуге.

«Квинси забивает только слабым командам», – говорили вплоть до одного из решающих матчей «Спартака» в чемпионском сезоне. Промес ответил голом в ворота «Зенита». Комбинация хорошая, завершение блестящее.

В одном из самых огненных матчей прошлого сезона «Спартак» уступил «Локомотиву» 3:4, Квинси на последних минутах со злости от упущенной победы сотворил шедевр, накрутив всю защиту соперника.

Вероятно, лучший свой матч Промес провел против той команды, в которую собрался. «Спартак» разгромил 5:1 «Севилью» в Лиге чемпионов, а на счету голландца – дубль. Последний мяч смотрелся особенно эффектно.

Через несколько недель в ворота «Уфы» прилетел супергол с угла штрафной.

Все то время, что Промес играл в РПЛ, он никак не мог забить ЦСКА. В последнем дерби получилось, традиционно для его суперматчей, дважды. Победный гол – на чистом индивидуальном мастерстве. Многие бы забили в такой ситуации?

Ну и напоследок красота в игре с «Анжи» – удар точно в девять.

Промес должен уйти. Объясняем в 9 предложениях