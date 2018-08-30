Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес должен уйти. Объясняем в 9 предложениях


    3.4
    Голосов: 14
    30.08.2018 16:06
    Важные тезисы для «Спартака» и «Севильи».

    1. В «Спартаке» он достиг максимальной точки развития: чемпионство, шум в Лиге чемпионов, признание болельщиков – ничего нового уже не будет.

    2. «Спартаку» выгодно продать Промеса «Севилье» именно сейчас, потому что расходы большие, денег от ЛЧ нет, а испанцы предлагают 20 млн евро.

    3. Ла Лига на несколько уровней выше чемпионата России.

    4. Штурмовать ворота Тер Штегена и обгонять Месси – это веселее баталий против Полуяхтова, Бухарова и Васина.

    5. В финансовом плане Промес ничего не потеряет – в Испании он будет зарабатывать около 3 млн евро в год.

    6. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин – большой поклонник быстрых фланговых футболистов, а Промес много раз говорил, что как раз на фланге ему комфортнее всего.

    7. Кроме того, Мачин уверен, что Промес подойдет «Севилье», а клуб – голландцу.

    8. 26 лет – идеальный возраст для рывка, иначе дальше только Китай.

    9. В Севилье тепло и ближе к дому – как раз то, что любит Промес.

    Материалы по теме:

    Лидер «Спартака», чей трансфер считали провалом

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Самые неожиданные герои нового сезона РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      bombandir123 5 сентября 2018, 18:24

      Давай Промес мы с тобой!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      fediy2009 30 августа 2018, 20:32

      Спасибо тебе Квинси за игру и удачи тебе на новом поприще!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 30 августа 2018, 18:07

      Китай тоже тёплая страна и зарплаты легионерам хорошо греют.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 30 августа 2018, 17:49

      вполне очевидные причины с которыми трудно не согласиться. на данный момент ситуация именно такая.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20842

      derrik2000 30 августа 2018, 17:12

      По-поводу того, что Промес "в Испании он будет зарабатывать около 3 млн евро в год", вспомнился анекдот.

      На новогоднем детском утреннике хорошо поддатый дедушка Мороз ("М") в разгар праздника обращается к детишкам ("Д"):
      М: Отгадайте, детки загадку. Сколько получит Дедушка мороз за то, чтобы так же веселить детишек за 10 дней, если за одно выступление он получает 10 рублей, а в день он приходит к детишкам 10 раз?

      Д: 100 рублей, Дедушка Мороз, ты получишь!

      М (грустно смахивая слезу): Хрен в сумку! А налоги?


      Так и здесь о "3 миллионах евро": А НАЛОГИ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      xxJack > derrik2000 31 августа 2018, 11:06

      Анекдот - Абассаться!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 30 августа 2018, 17:05

      Возможно, Спартаку действительно стоит продать Промеса. Квинси, конечно, профессионал, но есть ощущение, что у него все меньше мотивации выкладываться в матчах за Спартак. Начало сезона он провел хорошо, но это пока еще не закрыты трансферные окна в некоторых чемпионатах, и есть возможность показать товар лицом, чтобы сменить клуб. Если не продать его сейчас, то Квинси может сникнуть, и дальше его трансферная стоимость будет только падать. А на полученные от трансфера деньги Спартак еще может успеть прикупить какого-нибудь перспективного молодого игрока, либо просто дать шанс кому-то из своих воспитанников.
      Единственный вопрос - это сумма трансфера. Даже трансфермаркт оценивает Промеса в 24 млн. евро. Если честно, то я очень редко видела, чтобы более или менее качественных игроков продавали за стоимость, которая меньше, чем на трансфермаркте. Обычно клубы стараются продать даже дороже оценочной стоимости. Минус в данном случае в том, что в некоторых чемпионатах трансферные окна уже закрылись, поэтому претендент на Промеса по сути один. И этот претендент явно будет сбивать ценник.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11