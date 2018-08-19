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    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже


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    Голосов: 29
    19.08.2018 18:50
    Игра на результат с удивительными заменами.

    «Локомотив» с минимальным счетом выиграл у «Крыльев Советов». В этой игре команда Семина забила первый гол в сезоне, который сразу оказался победным. Сделал это опорник Крыховяк, который сыграл на добивании после подачи углового. Характеристика дебютного гола «Локомотива»: опорный полузащитник, стандарт, мощь, два удара. Нападающие «Локомотива» по-прежнему молчат, а чемпион играет с новичком РПЛ от обороны. Победа в такой ситуации – нелепое счастье.

    Юрий Семин еще перед матчем публично рассказывал о поиске решений:

    «Мы работаем над проблемой отсутствия забитых голов, она у нас есть. С командами, которые глубоко играют в обороне, всем тяжело. Мы работаем на тренировках, поменяли часть упражнений, которые обычно делаем. Больше работаем над завершением. Посмотрим, как сегодня будем играть, потому что к этому матчу была немного другая тренировочная программа у группы атаки».

    Действия «Локомотива» Семина в игре с «Крыльями Советов» противоречат тому, что команда хочет забивать.

    • Федор Смолов уже второй матч играет в основном составе, но совершенно не получает мяч. Новичок «Локомотива» играет без голов и инородно смотрится в командных действиях. Заменять Смолова на старательного Эдера в «Локомотиве» не хотят.

    • Юрий Семин слишком сильно насыщает центральную зону. Замена Смолова на Баринова произошла еще в равных составах. Вместо давления на второй мяч «Локомотив» отошел к собственным воротам с тремя опорными полузащитниками в составе. Такое возможно, если у игроков есть силы и уверенность в том, что можно забить еще. В «Локомотиве» пока с этим плохо.

    • «Локомотив» так откатывался к собственным воротам, что «Крылья Советов» в два раза превзошли соперника по общему числу ударов (10-5). А два из трех ударов «Локо» в створ ворот случились в голевом эпизоде. «Крылья Советов» проиграли всего из-за одной ошибки.

    У «Локомотива» намечается серьезная проблема. Чемпионский сезон позади, но соперники научились играть надежно против стиля «Локо». Футбол от обороны теперь сложнее приносит результат, а приобретение Смолова пока смотрится бесполезным. Федор привык играть в команде, которая ярко атакует, а не все время отдает мяч сопернику.

    Портал WhoScored поставил Смолову оценку 6.3 за игру с «Крыльями». За 65 минут матча он нанес только один удар в сторону ворот, который заблокировали защитники. Из шести единоборств в воздухе Смолов выиграл только два. Только 81% передач от Смолова дошли до партнеров. Для атакующего игрока высокого уровня Федор образца «Локомотива» пока демонстрирует слабую статистику. Вернуть голы и быстро адаптироваться в команде не получается. И Семин к этому тоже причастен.

    2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2 Голосов: 29
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 сентября 2018, 12:44

      Не пора-ли Шпалычу на пенсию? Даже по путинским нормативам - перестарок!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 августа 2018, 18:42

      Смолов потерял свою спортивную форму...игра у него никакая....

      0
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      Рейтинг: +10

      ПАА 20 августа 2018, 23:13

      НЕ ПОЙМУ почему СМОЛОВ не отказался от ЗМС ????? может тогда и играть бы стал по другому, а то так и будет впустую гонять по полю . ПОКАЙСЯ ФЕДЯ !!!! ТЫ ВЕДЬ СЕЙЧАС НЕ ДОСТОИН ЗМС !!! ( НЕ УЖЕЛИ ТЫ СПОКОЙНО СПИШЬ , И ТЕБЕ НЕ СНИТСЯ ТВОЙ А-ля ПЕНАЛЬТИ ХОРВАТАМ ?????)

      0
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      Рейтинг: +75

      23RU > ПАА 22 августа 2018, 12:51

      Ну если не понимаешь то тогда и не тарахти бес толку...... Не засоряй "эфир".

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер > ПАА 22 августа 2018, 19:57

      Тсюпа в Зените тоже какое-то время был стоячим нападающим, теперь заиграл. Ну и Смолову дай время, выстрелит, я думаю.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ПАА 9 сентября 2018, 12:45

      Совесть заела. Недостоин!

      0
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      Рейтинг: +12

      андрей 59 20 августа 2018, 18:29

      Смола П И ... О Р !!!

      2
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      Рейтинг: +75

      23RU > андрей 59 22 августа 2018, 12:52

      Комментарий настоящего му..ка))

      0
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > андрей 59 22 августа 2018, 21:40

      Ладонь в кулак и палец большой в верх

      0
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      Рейтинг: +1022

      Нас Много 20 августа 2018, 14:45

      У Палыча, даже и Погребняк бы заиграл...

      0
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      Рейтинг: +18

      ААндр 20 августа 2018, 14:21

      Смолов активно деградирующий футболист с конца прошлого года.Жаль, что Краснодар не продал его зимой и не понятно, зачем его купил Локомотив.

      6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 августа 2018, 11:07

      Ну вообще, так скажем, вышел Эдер за несколько минут до конца матча, и он мне интересней показался, чем Федя за весь матч! Федя почему то продолжает играть в свой футбол! тренера у него разные были за два месяца Черчес, Мусаев, теперь вот Палыч, и такое ощущение, что он не слушает их, играет как ему удобнее и как хочется! ну что сделаешь! звезда дезодорантов!

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 августа 2018, 10:46

      Только любовь Лопыревой сможет ему помочь, иначе удачи не видать

      2
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      Рейтинг: +10

      Urik88 20 августа 2018, 09:53

      Из "Локомотива" ему дорога в местечковую команду "Пижоны России", где его уже давно поджидают Мамаев с Кокориным. Хоть бы Дзюба туда не попал, хотя менталитет похожий, играет, правда, лучше, успешней. У них и жёны - под стать им, посмотрите статью в "Советском спорте" под названием: «Кокаин, траву и таблетки – все пробовала». Откровения жены Мамаева».

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 августа 2018, 08:33

      Надо было оставаться в " Краснодаре " .....

      2
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