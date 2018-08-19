У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

«Локомотив» с минимальным счетом выиграл у «Крыльев Советов». В этой игре команда Семина забила первый гол в сезоне, который сразу оказался победным. Сделал это опорник Крыховяк, который сыграл на добивании после подачи углового. Характеристика дебютного гола «Локомотива»: опорный полузащитник, стандарт, мощь, два удара. Нападающие «Локомотива» по-прежнему молчат, а чемпион играет с новичком РПЛ от обороны. Победа в такой ситуации – нелепое счастье.

Юрий Семин еще перед матчем публично рассказывал о поиске решений:

«Мы работаем над проблемой отсутствия забитых голов, она у нас есть. С командами, которые глубоко играют в обороне, всем тяжело. Мы работаем на тренировках, поменяли часть упражнений, которые обычно делаем. Больше работаем над завершением. Посмотрим, как сегодня будем играть, потому что к этому матчу была немного другая тренировочная программа у группы атаки».

Действия «Локомотива» Семина в игре с «Крыльями Советов» противоречат тому, что команда хочет забивать.

• Федор Смолов уже второй матч играет в основном составе, но совершенно не получает мяч. Новичок «Локомотива» играет без голов и инородно смотрится в командных действиях. Заменять Смолова на старательного Эдера в «Локомотиве» не хотят.

• Юрий Семин слишком сильно насыщает центральную зону. Замена Смолова на Баринова произошла еще в равных составах. Вместо давления на второй мяч «Локомотив» отошел к собственным воротам с тремя опорными полузащитниками в составе. Такое возможно, если у игроков есть силы и уверенность в том, что можно забить еще. В «Локомотиве» пока с этим плохо.

• «Локомотив» так откатывался к собственным воротам, что «Крылья Советов» в два раза превзошли соперника по общему числу ударов (10-5). А два из трех ударов «Локо» в створ ворот случились в голевом эпизоде. «Крылья Советов» проиграли всего из-за одной ошибки.

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У «Локомотива» намечается серьезная проблема. Чемпионский сезон позади, но соперники научились играть надежно против стиля «Локо». Футбол от обороны теперь сложнее приносит результат, а приобретение Смолова пока смотрится бесполезным. Федор привык играть в команде, которая ярко атакует, а не все время отдает мяч сопернику.

Портал WhoScored поставил Смолову оценку 6.3 за игру с «Крыльями». За 65 минут матча он нанес только один удар в сторону ворот, который заблокировали защитники. Из шести единоборств в воздухе Смолов выиграл только два. Только 81% передач от Смолова дошли до партнеров. Для атакующего игрока высокого уровня Федор образца «Локомотива» пока демонстрирует слабую статистику. Вернуть голы и быстро адаптироваться в команде не получается. И Семин к этому тоже причастен.

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