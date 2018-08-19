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  • У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

«Локомотив» с минимальным счетом выиграл у «Крыльев Советов». В этой игре команда Семина забила первый гол в сезоне, который сразу оказался победным. Сделал это опорник Крыховяк, который сыграл на добивании после подачи углового. Характеристика дебютного гола «Локомотива»: опорный полузащитник, стандарт, мощь, два удара. Нападающие «Локомотива» по-прежнему молчат, а чемпион играет с новичком РПЛ от обороны. Победа в такой ситуации – нелепое счастье.

Юрий Семин еще перед матчем публично рассказывал о поиске решений:

«Мы работаем над проблемой отсутствия забитых голов, она у нас есть. С командами, которые глубоко играют в обороне, всем тяжело. Мы работаем на тренировках, поменяли часть упражнений, которые обычно делаем. Больше работаем над завершением. Посмотрим, как сегодня будем играть, потому что к этому матчу была немного другая тренировочная программа у группы атаки».

Действия «Локомотива» Семина в игре с «Крыльями Советов» противоречат тому, что команда хочет забивать.

• Федор Смолов уже второй матч играет в основном составе, но совершенно не получает мяч. Новичок «Локомотива» играет без голов и инородно смотрится в командных действиях. Заменять Смолова на старательного Эдера в «Локомотиве» не хотят.

• Юрий Семин слишком сильно насыщает центральную зону. Замена Смолова на Баринова произошла еще в равных составах. Вместо давления на второй мяч «Локомотив» отошел к собственным воротам с тремя опорными полузащитниками в составе. Такое возможно, если у игроков есть силы и уверенность в том, что можно забить еще. В «Локомотиве» пока с этим плохо.

• «Локомотив» так откатывался к собственным воротам, что «Крылья Советов» в два раза превзошли соперника по общему числу ударов (10-5). А два из трех ударов «Локо» в створ ворот случились в голевом эпизоде. «Крылья Советов» проиграли всего из-за одной ошибки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У «Локомотива» намечается серьезная проблема. Чемпионский сезон позади, но соперники научились играть надежно против стиля «Локо». Футбол от обороны теперь сложнее приносит результат, а приобретение Смолова пока смотрится бесполезным. Федор привык играть в команде, которая ярко атакует, а не все время отдает мяч сопернику.

Портал WhoScored поставил Смолову оценку 6.3 за игру с «Крыльями». За 65 минут матча он нанес только один удар в сторону ворот, который заблокировали защитники. Из шести единоборств в воздухе Смолов выиграл только два. Только 81% передач от Смолова дошли до партнеров. Для атакующего игрока высокого уровня Федор образца «Локомотива» пока демонстрирует слабую статистику. Вернуть голы и быстро адаптироваться в команде не получается. И Семин к этому тоже причастен.

2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»

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Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (46)
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docndoc
1534695183
Пропадёт он там. Сёмин не будет менять стиль команды под одного игрока. И вообще: защитники быстро научились нейтрализовывать ярких форвардов. У Промеса похожие проблемы. Чем только Смолов думал, когда переходил в Локо? Жалко на парня смотреть, в Краснодаре он больше был ко двору.
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BRO_football
1534697633
9 августа. Статья: "Смолова спасёт Локомотив. Хорошо, что перешёл". 19 августа. Статья: "У Локомотива проблемы со Смоловым. Сёмин делает только хуже". Бомбардир, что с тобой не так? Почему такие противоречия? Смолову в Локомотиве хорошо или плохо?
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Ilya_1953
1534698457
Я еще раз говорю, что Смолов игрок уровня первенства Казахстана, помните Давыдова - кубань, рубин, про него я также писал, потом он попал в "Актюбе", а сейчас вообще пропал. Не стройте иллюзий, у него слабая техника, нет скоростных данных, не может зацепится за мяч и самое главное он психологически неуравновешен. Слишком переоценен и это на него давит.
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Князев
1534701502
9 миллионов собаке под хвост!Из лодыря никогда не будет мало мальски приличного форворда. Вы посмотрите на него. Он совсем не передвигается по полю, пешком ходить голов не забить..........................
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nemolod
1534701701
Подобный заголовок уместен,если команда уже провела 10 туров,а пока идут интенсивные тренировки,подбор оптимального состава,причем все эти поиски не отменяют и набор очков с соперниками! А команда-что ж,она играет с одной стороны как умеет,а с другой настолько,насколько ей позволяет соперник-это же относится и к новичкам!
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тщмек 19
1534714463
С удивлением узнал, что Семин ставит игру команде. Игра была поставлена года полтора назад, с этой игрой Семин взял Кубок, чемпионство, но автор, очевидно, следил за испанским или английским чемпионатом, и не посмотрел архивы. Смолов это что? Главная проблема? Или пуп земли? Он не впишется в команду по крайней мере до зимней паузы, поскольку не прошел предсезонку, как и большинство лидеров. Локомотив всегда так играл, это инфа не столько для автора, который в футболе разбирается примерно как известный политолог Уткин, сколько для маленьких болельщиков, стаж которых не более 25 лет .
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KalterJax
1534752424
Ну вообще, так скажем, вышел Эдер за несколько минут до конца матча, и он мне интересней показался, чем Федя за весь матч! Федя почему то продолжает играть в свой футбол! тренера у него разные были за два месяца Черчес, Мусаев, теперь вот Палыч, и такое ощущение, что он не слушает их, играет как ему удобнее и как хочется! ну что сделаешь! звезда дезодорантов!
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ААндр
1534764100
Смолов активно деградирующий футболист с конца прошлого года.Жаль, что Краснодар не продал его зимой и не понятно, зачем его купил Локомотив.
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андрей 59
1534778944
Смола П И ... О Р !!!
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ПАА
1534795988
НЕ ПОЙМУ почему СМОЛОВ не отказался от ЗМС ????? может тогда и играть бы стал по другому, а то так и будет впустую гонять по полю . ПОКАЙСЯ ФЕДЯ !!!! ТЫ ВЕДЬ СЕЙЧАС НЕ ДОСТОИН ЗМС !!! ( НЕ УЖЕЛИ ТЫ СПОКОЙНО СПИШЬ , И ТЕБЕ НЕ СНИТСЯ ТВОЙ А-ля ПЕНАЛЬТИ ХОРВАТАМ ?????)
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