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    2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»


    2.1
    Голосов: 12
    19.08.2018 18:20
    Игнатьеву пора в театр.

    Владислав Игнатьев – основной правый защитник «Локомотива». Он много подключается к атаке и приносит пользу на своей половине, за что его так ценит Семин. Но в начале этого сезона у Игнатьева совсем ничего не клеится. В матче со «Спартаком» его так сильно повозил Квинси Промес, что «Локомотив» уберегли от гола только какие-то чудеса. Игра с «Крыльями Советов» принесла чудеса от самого Игнатьева.

    Сначала Игнатьев в центре поля просто влетел в ноги Полуяхтову. Игроку «Крыльев» сильно повезло, что обошлось без травмы. Арбитр был рядом, но усмотрел в жестоком эпизоде только фол на желтую карточку.

    Тут бы Игнатьеву успокоиться, но он начал геройствовать. Владислав вошел в штрафную соперника и там изобразил падение на пенальти. Судья сначала просто развел руки в стороны, а потом увидел в герое эпизода Игнатьева. Вторая желтая=удаление.

    Между двумя предупреждениями прошли только четыре минуты. «Локомотив» победил с минимальным счетом, но конец матча пришлось провести вдесятером.

    Текстовый онлайн матча «Крылья Советов» – «Локомотив»

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.1 Голосов: 12
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 20 августа 2018, 16:58

      Олень тупоголовый сразу бы после первого фола удалили бы его

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 августа 2018, 11:52

      Там уже после первого жуткого фола надо было гнать с поля.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 20 августа 2018, 07:08

      ничего странного: ставка удаление в матче будет)

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 19 августа 2018, 21:06

      Заказные помои ...

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 19 августа 2018, 19:21

      После этой статьи с полной ответственностью могу сказать: "Я видел некоторое дерьмо"...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 19 августа 2018, 18:32

      Какая интересная статья. до слёз... Побольше бы такого шлака...

      8
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > loko-the_best 19 августа 2018, 19:19

      Аффтора запомни, у него только такое.)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Боцман59rus 20 августа 2018, 05:23

      уже убедился

      0
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