Крылья Советов - Локомотив

Юрий Палыч, не подведи! Пора просыпаться и начинать побеждать.
|1/16 финала
|21 сентября, четверг
|18:30
|Крылья Советов
|3:2
|Локомотив
|1/16 финала
|21 сентября, четверг
|18:30
|Крылья Советов
|3:2
|Локомотив
|18 тур
|5 марта, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:3
|Локомотив
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|0:0
|Крылья Советов
|1/8 финала
|27 октября, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|23 тур
|11 апреля, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|
|22 февраля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|20 тур
|10 марта, понедельник
|16:30
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|12 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|2:2
|Локомотив
|16 тур
|19 ноября, понедельник
|17:45
|Крылья Советов
|0:1
|Локомотив
|2 тур
|28 июля, суббота
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Локомотив
|0:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|16 тур
|7 августа, суббота
|21:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|20 марта, суббота
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Крылья Советов
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|17 тур
|9 августа, суббота
|15:00
|Крылья Советов
|2:0
|Локомотив
|3 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:1
|Локомотив
|15 тур
|30 июня, суббота
|18:30
|Локомотив
|5:2
|Крылья Советов
|16 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Локомотив
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Крылья Советов
|20 тур
|22 июня, среда
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|5 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|16 тур
|10 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|13 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|23 тур
|31 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|8 тур
|9 мая, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Локомотив
|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|11 тур
|8 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|20 тур
|1 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|6 тур
|18 апреля, среда
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Крылья Советов
|16 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Локомотив
|2 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|22 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|8 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Локомотив
|29 тур
|25 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|24 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|34 тур
|9 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|17 тур
|9 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|21 тур
|7 августа, среда
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Крылья Советов
|4 тур
|23 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|29 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:4
|Локомотив
|1 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|4 тур
|29 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|2 тур
|13 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57:29
|+28
|64
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45:28
|+17
|56
|3.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55:23
|+32
|56
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46:23
|+23
|51
|5.
|Спартак М
|30
|14
|7
|9
|36:31
|+5
|49
|6.
|Арсенал Т
|30
|12
|10
|8
|40:33
|+7
|46
|7.
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39:34
|+5
|43
|8.
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28:30
|-2
|42
|9.
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25:23
|+2
|41
|10.
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33:45
|-12
|38
|11.
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24:30
|-6
|36
|12.
|Динамо М
|30
|6
|15
|9
|28:28
|0
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25:46
|-21
|28
|14.
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24:34
|-10
|26
|15.
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13:50
|-37
|21
|16.
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24:55
|-31
|20
Юрий Палыч, не подведи! Пора просыпаться и начинать побеждать.