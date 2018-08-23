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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Крылья Советов - Локомотив

19.08.2018, Воскресенье, 16:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 4 тур Крылья Советов - Локомотив Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 18:30 Крылья Советов 3:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:3 Локомотив
4 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Локомотив 0:0 Крылья Советов
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
11 апреля, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2015

22 февраля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
10 марта, понедельник 16:30 Локомотив 2:1 Крылья Советов
12 тур
5 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
19 ноября, понедельник 17:45 Крылья Советов 0:1 Локомотив
2 тур
28 июля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 21:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
2 тур
20 марта, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 2:0 Локомотив
3 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 18:30 Локомотив 5:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +6871

    Антибиотик 19 августа 2018, 17:49

    Юрий Палыч, не подведи! Пора просыпаться и начинать побеждать.

    1
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    Рейтинг: +18438

    ilichkadr 19 августа 2018, 17:07

    Крылья - гроза чемпионов!

    0
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    Рейтинг: +3007

    h3LL1k 19 августа 2018, 10:01

    ТОЛЬКО КРЫЛЬЯ ТОЛЬКО ПОБЕДА!

    3
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    Рейтинг: +504

    alex-76 19 августа 2018, 08:47

    Удачи и победы нашим парням!

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