Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 19 августа 2018
Крылья Советов
19.08.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
37'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Чочиев
89'
86'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
В. Полуяхтов
81'
80'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
П. Яковлев
79'
77'
Вторая желтая
В. Игнатьев
Желтая карточка
Е. Башкиров
76'
73'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Г. Зотов
71'
65'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Ф. Смолов
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
19
Мирал Самарджич
ОП
44
Евгений Башкиров
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
4-2-1-2-1
14
Конюхов
31
Зотов
90
Бурлак
4
Чичерин
2
Полуяхтов
64
Ланин
19
Самарджич
44
Башкиров
11
Чочиев
91
Яковлев
7
Соболев
4-2-1-1-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
84
Лысов
20
Крыховяк
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
90
Смолов
8
Фарфан
31
Зотов
31
Ткачук
31
Ткачук
31
Зотов
11
Чочиев
12
Корниленко
12
Корниленко
11
Чочиев
2
Полуяхтов
7
Шейдаев
7
Шейдаев
2
Полуяхтов
59
Миранчук
5
Хеведес
5
Хеведес
59
Миранчук
90
Смолов
6
Баринов
6
Баринов
90
Смолов
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Крылья Советов
Локомотив
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
Вчера, 22:10
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:25
1
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+