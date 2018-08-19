2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»

Владислав Игнатьев – основной правый защитник «Локомотива». Он много подключается к атаке и приносит пользу на своей половине, за что его так ценит Семин. Но в начале этого сезона у Игнатьева совсем ничего не клеится. В матче со «Спартаком» его так сильно повозил Квинси Промес, что «Локомотив» уберегли от гола только какие-то чудеса. Игра с «Крыльями Советов» принесла чудеса от самого Игнатьева.

Сначала Игнатьев в центре поля просто влетел в ноги Полуяхтову. Игроку «Крыльев» сильно повезло, что обошлось без травмы. Арбитр был рядом, но усмотрел в жестоком эпизоде только фол на желтую карточку.

Тут бы Игнатьеву успокоиться, но он начал геройствовать. Владислав вошел в штрафную соперника и там изобразил падение на пенальти. Судья сначала просто развел руки в стороны, а потом увидел в герое эпизода Игнатьева. Вторая желтая=удаление.

Между двумя предупреждениями прошли только четыре минуты. «Локомотив» победил с минимальным счетом, но конец матча пришлось провести вдесятером.

Текстовый онлайн матча «Крылья Советов» – «Локомотив»

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