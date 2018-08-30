Промес должен уйти. Объясняем в 9 предложениях

1. В «Спартаке» он достиг максимальной точки развития: чемпионство, шум в Лиге чемпионов, признание болельщиков – ничего нового уже не будет.
2. «Спартаку» выгодно продать Промеса «Севилье» именно сейчас, потому что расходы большие, денег от ЛЧ нет, а испанцы предлагают 20 млн евро.
3. Ла Лига на несколько уровней выше чемпионата России.
4. Штурмовать ворота Тер Штегена и обгонять Месси – это веселее баталий против Полуяхтова, Бухарова и Васина.
5. В финансовом плане Промес ничего не потеряет – в Испании он будет зарабатывать около 3 млн евро в год.
6. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин – большой поклонник быстрых фланговых футболистов, а Промес много раз говорил, что как раз на фланге ему комфортнее всего.
7. Кроме того, Мачин уверен, что Промес подойдет «Севилье», а клуб – голландцу.
8. 26 лет – идеальный возраст для рывка, иначе дальше только Китай.
9. В Севилье тепло и ближе к дому – как раз то, что любит Промес.
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