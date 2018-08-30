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Промес должен уйти. Объясняем в 9 предложениях

1. В «Спартаке» он достиг максимальной точки развития: чемпионство, шум в Лиге чемпионов, признание болельщиков – ничего нового уже не будет.

2. «Спартаку» выгодно продать Промеса «Севилье» именно сейчас, потому что расходы большие, денег от ЛЧ нет, а испанцы предлагают 20 млн евро.

3. Ла Лига на несколько уровней выше чемпионата России.

4. Штурмовать ворота Тер Штегена и обгонять Месси – это веселее баталий против Полуяхтова, Бухарова и Васина.

5. В финансовом плане Промес ничего не потеряет – в Испании он будет зарабатывать около 3 млн евро в год.

6. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин – большой поклонник быстрых фланговых футболистов, а Промес много раз говорил, что как раз на фланге ему комфортнее всего.

7. Кроме того, Мачин уверен, что Промес подойдет «Севилье», а клуб – голландцу.

8. 26 лет – идеальный возраст для рывка, иначе дальше только Китай.

9. В Севилье тепло и ближе к дому – как раз то, что любит Промес.

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (7)
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Olga85
1535637926
Возможно, Спартаку действительно стоит продать Промеса. Квинси, конечно, профессионал, но есть ощущение, что у него все меньше мотивации выкладываться в матчах за Спартак. Начало сезона он провел хорошо, но это пока еще не закрыты трансферные окна в некоторых чемпионатах, и есть возможность показать товар лицом, чтобы сменить клуб. Если не продать его сейчас, то Квинси может сникнуть, и дальше его трансферная стоимость будет только падать. А на полученные от трансфера деньги Спартак еще может успеть прикупить какого-нибудь перспективного молодого игрока, либо просто дать шанс кому-то из своих воспитанников. Единственный вопрос - это сумма трансфера. Даже трансфермаркт оценивает Промеса в 24 млн. евро. Если честно, то я очень редко видела, чтобы более или менее качественных игроков продавали за стоимость, которая меньше, чем на трансфермаркте. Обычно клубы стараются продать даже дороже оценочной стоимости. Минус в данном случае в том, что в некоторых чемпионатах трансферные окна уже закрылись, поэтому претендент на Промеса по сути один. И этот претендент явно будет сбивать ценник.
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derrik2000
1535638326
По-поводу того, что Промес "в Испании он будет зарабатывать около 3 млн евро в год", вспомнился анекдот. На новогоднем детском утреннике хорошо поддатый дедушка Мороз ("М") в разгар праздника обращается к детишкам ("Д"): М: Отгадайте, детки загадку. Сколько получит Дедушка мороз за то, чтобы так же веселить детишек за 10 дней, если за одно выступление он получает 10 рублей, а в день он приходит к детишкам 10 раз? Д: 100 рублей, Дедушка Мороз, ты получишь! М (грустно смахивая слезу): Хрен в сумку! А налоги? Так и здесь о "3 миллионах евро": А НАЛОГИ?
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OfaZavr
1535640570
вполне очевидные причины с которыми трудно не согласиться. на данный момент ситуация именно такая.
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ДВС
1535641663
Китай тоже тёплая страна и зарплаты легионерам хорошо греют.
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fediy2009
1535650361
Спасибо тебе Квинси за игру и удачи тебе на новом поприще!!!!!!
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bombandir123
1536161077
Давай Промес мы с тобой!!!!!!!!!!!
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