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    Родионов просматривал защитника «Арсенала» Беляева

    На матче шестого тура российской Премьер-лиги «Арсенал»«Урал» (2:2) присутствовал генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов и селекционер команды Александр Аверьянов. Они просматривали одного из игроков тульской команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на «Открытие Арене». Речь идет о защитнике «Арсенала» Максиме Беляеве.

    25-летний игрок является воспитанником столичного «Локомотива». Имеет опыт выступления за брянское «Динамо», владимирское «Торпедо», «Ростов» и «Шинник». В составе «Арсенала» Беляев – с 2016 года.

    В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забив один гол. В текущем чемпионате Беляев пять раз появлялся на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2017 09:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 августа 2017, 20:21

      Пытаясь найти пользу команде от этой затеи, единственно что вспомнил - они вместе с Джикией были парой центральных, вроде в Локо.

      8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:13

      Бери, суперский, куда до него Маммане!

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 августа 2017, 12:40

      Есть свой спартаковец, такого же уровня Кутепов,которого наигрывали с "авансами"на будущее, но сейчас он вроде как и не нужен, раз взгляд упал на Беляева. Возникает вопрос это усиление?

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 15 августа 2017, 12:05

      Не позорьтесь ради Бога блять.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 августа 2017, 11:43

      че больше защитников нет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2017, 11:32

      Это разве усиление, особенно для ЛЧ? Бред какой-то.

      3
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      Рейтинг: +471

      ks75 15 августа 2017, 10:53

      Даже жалко болел Спартака,ожидания-Гарай и Луан, а реальность Беляев!!!!!!!! С таким подходом к формированию команды Спартак и Карреру потеряет. Учиться им надо у Зенита, когда дела пошли на спад, то перетрясли всю команду и отправили поленья в топку! Гнать надо с команды Комбарова, Глушака, Адриано! Ну не тянут они и не хотят тянуть

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 августа 2017, 10:50

      Федун ясно дал понять, что под ЛЧ нужен совсем другой подбор игроков, поэтому трансферов аля - Месси ждать не стоит! Максимум придет один лямов за 12-15. Поэтому всем нужно успакоиться и ничего сверхестественного от Спартака не ждать! Максимум 3-е место в ЛЧ, при удачном жребии и 2-4 в чемпионате!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Сильвербой 15 августа 2017, 12:10

      Лукойл жмоты так что не стоит вам особо губу раскатывать

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Сильвербой 15 августа 2017, 20:32

      Вот с этим выводом я, пожалуй, соглашусь. В этом сезоне рвать сердце не придется.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 августа 2017, 10:28

      на перспективу, Каррера может второго Джикию из него сделает

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      Рейтинг: +34

      4erenok 15 августа 2017, 09:56

      Хоть возраст адекватный.

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