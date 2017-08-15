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Родионов просматривал защитника «Арсенала» Беляева

15 августа 2017, 09:38
13

На матче шестого тура российской Премьер-лиги «Арсенал»«Урал» (2:2) присутствовал генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов и селекционер команды Александр Аверьянов. Они просматривали одного из игроков тульской команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на «Открытие Арене». Речь идет о защитнике «Арсенала» Максиме Беляеве.

25-летний игрок является воспитанником столичного «Локомотива». Имеет опыт выступления за брянское «Динамо», владимирское «Торпедо», «Ростов» и «Шинник». В составе «Арсенала» Беляев – с 2016 года.

В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забив один гол. В текущем чемпионате Беляев пять раз появлялся на поле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Спартак Беляев Максим Аверьянов Александр Родионов Сергей
Комментарии (13)
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acer2003
1502779790
Трансфер для Федуна, и платить не надо много и не откажется точно ))))
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piligrim1986
1502782119
на перспективу, Каррера может второго Джикию из него сделает
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Сильвербой
1502783445
Федун ясно дал понять, что под ЛЧ нужен совсем другой подбор игроков, поэтому трансферов аля - Месси ждать не стоит! Максимум придет один лямов за 12-15. Поэтому всем нужно успакоиться и ничего сверхестественного от Спартака не ждать! Максимум 3-е место в ЛЧ, при удачном жребии и 2-4 в чемпионате!!!
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ks75
1502783628
Даже жалко болел Спартака,ожидания-Гарай и Луан, а реальность Беляев!!!!!!!! С таким подходом к формированию команды Спартак и Карреру потеряет. Учиться им надо у Зенита, когда дела пошли на спад, то перетрясли всю команду и отправили поленья в топку! Гнать надо с команды Комбарова, Глушака, Адриано! Ну не тянут они и не хотят тянуть
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OfaZavr
1502785968
Это разве усиление, особенно для ЛЧ? Бред какой-то.
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Igor Belousov
1502786618
че больше защитников нет
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SPARTAK__MOSCOW
1502787900
Не позорьтесь ради Бога блять.
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fanchik
1502790026
Есть свой спартаковец, такого же уровня Кутепов,которого наигрывали с "авансами"на будущее, но сейчас он вроде как и не нужен, раз взгляд упал на Беляева. Возникает вопрос это усиление?
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prezent2017
1502791996
Бери, суперский, куда до него Маммане!
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Одинокий волк Маквейд
1502817712
Пытаясь найти пользу команде от этой затеи, единственно что вспомнил - они вместе с Джикией были парой центральных, вроде в Локо.
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