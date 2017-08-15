Родионов просматривал защитника «Арсенала» Беляева

На матче шестого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Урал» (2:2) присутствовал генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов и селекционер команды Александр Аверьянов. Они просматривали одного из игроков тульской команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на «Открытие Арене». Речь идет о защитнике «Арсенала» Максиме Беляеве.

25-летний игрок является воспитанником столичного «Локомотива». Имеет опыт выступления за брянское «Динамо», владимирское «Торпедо», «Ростов» и «Шинник». В составе «Арсенала» Беляев – с 2016 года.

В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забив один гол. В текущем чемпионате Беляев пять раз появлялся на поле.