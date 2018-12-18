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    Родионов назначен спортивным директором «Спартака». Измайлов будет исполнять обязанности генерального

    Сегодня, 18 декабря, состоялось заседание совета директоров «Спартака», по итогам которого были произведены перестановки в руководстве клуба.

    «Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от должности генерального директора и назначен спортивным директором. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов. При этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.

    Что касается «Спартака», то его выступление в еврокубках признано неудовлетворительным», – сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Московская команда не вышла в плей-офф Лиги Европы,заняв последнее место в группе.

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    18.12.2018 17:59
    Комментарии61
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      Рейтинг: +784

      Jack24 6 часов назад

      стало только хуже

      1
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      Рейтинг: +6969

      Супервайзер 15 часов назад

      Ни на одном сайте не читал ни одного ну хотя бы нейтрального коммента на предмет решения СД Спартака. Только продажные журналюги некоторые пытаются успокоить общественное мнение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2558

      Владислав Vlad 15 часов назад

      Так вот оказывается, как надо было.
      Теперь осталось Реброва в нападение перевести, а Адриано в ворота поставить. )))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41931

      zigbert 17 часов назад

      Необъяснимая рокировка.

      7
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      Рейтинг: +2063

      кузнецов артем 17 часов назад

      Кто то про это писал, ну ничего и я напишу, поменяли в борделе кровати местами...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5363

      Вомбат 17 часов назад

      Я вижу, что читатели Бомбардира знакомы с басней про квартет. В отличие от Федуна. Тот видимо школу прогуливал когда проходили творчество баснописца Крылова.

      2
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      Рейтинг: +5153

      RedWhiteFans2 17 часов назад

      фЕдун-дурачок

      2
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      Рейтинг: +35

      Amokachi14 17 часов назад

      Ничего удивительного,это же Федун.

      3
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      Рейтинг: +2011

      мы_не_рабы 18 часов назад

      Дурной пример заразителен. Что ВВП гоняет свою команду по кругу, что Федун.

      8
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      Рейтинг: +3508

      батог 18 часов назад

      Ну, Федун!! Ну, учудил!!! С1968 года болею за Спартак, а похоже пора завязывать! На Открытие ни ногой!

      10
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян > батог 18 часов назад

      Друзья на руках занесут... ))) Федун, он же не вечный, когда-то надоест.

      6
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      Рейтинг: +631

      Театрал > Рубик Докоян 17 часов назад

      Брательник придёт на смену.

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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян > Театрал 15 часов назад

      У брательника нет золотого запаса для содержания такого клуба.

      1
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