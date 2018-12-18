Родионов назначен спортивным директором «Спартака». Измайлов будет исполнять обязанности генерального

Сегодня, 18 декабря, состоялось заседание совета директоров «Спартака», по итогам которого были произведены перестановки в руководстве клуба.

«Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от должности генерального директора и назначен спортивным директором. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов. При этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.

Что касается «Спартака», то его выступление в еврокубках признано неудовлетворительным», – сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Московская команда не вышла в плей-офф Лиги Европы,заняв последнее место в группе.