Родионов заявил, что вопрос о будущем Мельгарехо в «Спартаке» остается открытым

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поделился мнением о будущем полузащитника Лоренцо Мельгарехо в московском клубе. Напомним, парагваец перешел в стан красно-белых зимой 2016 года, подписав контракт на 4,5 года.

«Возможно, Мельгарехо провел не лучший отрезок, хотя, я считаю, пользу команде он принес. Однако он может играть лучше и показывать неплохой футбол, который демонстрировал в «Кубани». Но игроки бывают разные – кому-то нужен короткий период для адаптации, другим – больше. Пока вопрос по Мельгарехо открыт», – сказал Родионов.