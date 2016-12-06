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  • Родионов заявил, что вопрос о будущем Мельгарехо в «Спартаке» остается открытым

Родионов заявил, что вопрос о будущем Мельгарехо в «Спартаке» остается открытым

6 декабря 2016, 19:01
4

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поделился мнением о будущем полузащитника Лоренцо Мельгарехо в московском клубе. Напомним, парагваец перешел в стан красно-белых зимой 2016 года, подписав контракт на 4,5 года.

«Возможно, Мельгарехо провел не лучший отрезок, хотя, я считаю, пользу команде он принес. Однако он может играть лучше и показывать неплохой футбол, который демонстрировал в «Кубани». Но игроки бывают разные – кому-то нужен короткий период для адаптации, другим – больше. Пока вопрос по Мельгарехо открыт», – сказал Родионов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Родионов Сергей
Комментарии (4)
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nik55
1481045684
пусть останется---должен заиграть
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ДяДь ПашА
1481047978
Мельгарехо ужас один матч забил и все,так и будет на банке сидеть с такой игрой
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VVM1964
1481048522
А МОЖЕТ - В АРЕНДУ , А ЧТО , А ВДРУГ ?
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oyabun
1481051817
Пока не приобретем еще одного хорошего форварда, Мельгарехо продавать нельзя. По крайней мере пока Зе восстанавливается. А так кто знает, вдруг его как и Зе Луиша в конце концов прорвет на голы. Видно что парень старается.
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