Родионов: «Каррера с мая получил от клуба полный карт-бланш на трансферы»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что выбор потенциальных новичков команды осуществляется исключительно главным тренером Массимо Каррерой. Специалист получил полное право на формирование шорт-листа игроков, которые могут появиться в составе, с мая этого года.

«Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный карт-бланш на приобретение футболистов. Бюджет был озвучен, Каррера его знает. Подтверждением этого являются трансферы, которые уже осуществлены по настоянию главного тренера – Тигиева, Петковича и Пашалича. Если в прошлое летнее трансферное окно переходами занимался клуб, то в нынешнее все поручено главному тренеру.

Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в «Спартаке» могут еще появиться новички», – заявил Родионов.

Отметим, что «Спартак» продолжает активные поиски забивного форварда. Клуб также пытается укрепить центральную линию обороны.