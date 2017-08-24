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    Родионов: «Каррера с мая получил от клуба полный карт-бланш на трансферы»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что выбор потенциальных новичков команды осуществляется исключительно главным тренером Массимо Каррерой. Специалист получил полное право на формирование шорт-листа игроков, которые могут появиться в составе, с мая этого года.

    «Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный карт-бланш на приобретение футболистов. Бюджет был озвучен, Каррера его знает. Подтверждением этого являются трансферы, которые уже осуществлены по настоянию главного тренера – Тигиева, Петковича и Пашалича. Если в прошлое летнее трансферное окно переходами занимался клуб, то в нынешнее все поручено главному тренеру.

    Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в «Спартаке» могут еще появиться новички», – заявил Родионов.

    Отметим, что «Спартак» продолжает активные поиски забивного форварда. Клуб также пытается укрепить центральную линию обороны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 17:30
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +387

      Vizual 25 августа 2017, 11:58

      Бюджет был озвучен, Каррера его знает.Наверное 20 лямов,вот он и в шоке!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 августа 2017, 10:57

      Никто не знает в этой команде кто, что должен был делать с трансферами. Один составил шот-лист и бегал по музею Спартака, чтобы кому то вручить. А все остальные прятались от него. Какая разница кто. Факт на лицо. В турнирной таблице результат работы чиновников Спартака будет ещё долго мозолить глаза. Учитесь у Зенита.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 августа 2017, 21:26

      Интересно,кто -же из вас пи......т, тренер или руководство клуба! По ходу крайнего будут делать тренера!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 августа 2017, 20:53

      Зачем делать из Карреры крайнего? Неправильно это.

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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 24 августа 2017, 20:42

      ВСЕ ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ ВСЕ НЕКОГО НЕ БУДЕТ

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 24 августа 2017, 19:33

      Гнать Сережу надо с управления!!!! Был неплохим игроком,но управленец никакой! Каррера занимается выбором тех кто ему нужен для того чтоб дать результат! А то что договориться не получается это уже проблема Родионова! Каррера не просит игроков за 50-100 млн, он просит тех кого по силам купить! Получается Родионов жалея увеличить предложения на копейки проваливает клубу целый сезон

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 августа 2017, 19:14

      НЕ П...И!!!

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 августа 2017, 18:56

      если мощного усиления так и не будет, то это каррера виноват? к этому родионов клонит?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 августа 2017, 18:32

      Как-то некрасиво дистанцируется от событий гендир....

      "От хитрости до плутовства — один шаг, переход от первой ко второму очень лёгок: стоит прибавить к хитрости ложь, и получится плутовство..." (Жан де Лабрюйер)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 августа 2017, 18:06

      что то похоже не будет толкового усиления

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