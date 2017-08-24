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  • Родионов: «Каррера с мая получил от клуба полный карт-бланш на трансферы»

Родионов: «Каррера с мая получил от клуба полный карт-бланш на трансферы»

24 августа 2017, 17:30
21

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что выбор потенциальных новичков команды осуществляется исключительно главным тренером Массимо Каррерой. Специалист получил полное право на формирование шорт-листа игроков, которые могут появиться в составе, с мая этого года.

«Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный карт-бланш на приобретение футболистов. Бюджет был озвучен, Каррера его знает. Подтверждением этого являются трансферы, которые уже осуществлены по настоянию главного тренера – Тигиева, Петковича и Пашалича. Если в прошлое летнее трансферное окно переходами занимался клуб, то в нынешнее все поручено главному тренеру.

Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в «Спартаке» могут еще появиться новички», – заявил Родионов.

Отметим, что «Спартак» продолжает активные поиски забивного форварда. Клуб также пытается укрепить центральную линию обороны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Родионов Сергей Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DeutschlandUberAlles
1503585305
Чего же тогда было ждать ?
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oyabun
1503586020
Кто то из двоих точно врет. Хотелось бы услышать и версию Карреры, что вообще происходит и кто виноват?
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первый третий с права
1503586158
зимой Карреру уволят,уже с трансферами подставляют.
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GM
1503586299
Опять срачЪ в спартаковской верхушке. Начали друг друга отпихивать.
Конечно, как золотые медали получать - так все братья-сестры, а как за 10 место отвечать - "не виноватая я!".
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spartakuz
1503586442
Каррера озвучил имена, а финансы для них выделили?
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filosof sparty
1503586475
Ох, не нравится мне всё это...
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Евгений Агеев
1503587145
Зашибись красавец! Че он это не сказал когда ТО закончится? Вот мы ему все предоставили, а он ничего не сделал...что за бред...я не понимаю зачем свои же расшатывают атмосферу в клубе? В прошлом сезоне такого не было и какой был результат? Такое ощущение, что в этом году уже никому ничего не надо...
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insider_retro
1503588739
Как-то некрасиво дистанцируется от событий гендир.... "От хитрости до плутовства — один шаг, переход от первой ко второму очень лёгок: стоит прибавить к хитрости ложь, и получится плутовство..." (Жан де Лабрюйер)
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Супермачо
1503591291
НЕ П...И!!!
Ответить
ks75
1503592395
Гнать Сережу надо с управления!!!! Был неплохим игроком,но управленец никакой! Каррера занимается выбором тех кто ему нужен для того чтоб дать результат! А то что договориться не получается это уже проблема Родионова! Каррера не просит игроков за 50-100 млн, он просит тех кого по силам купить! Получается Родионов жалея увеличить предложения на копейки проваливает клубу целый сезон
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