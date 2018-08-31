Перед «Спартаком» поставлена задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы.

Соперниками красно-белых на групповом этапе турнира стали «Вильярреал», «Рапид» и «Рейнджерс».

«Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола. Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.

С точки зрения антуража можно отметить «Рейнджерс». Шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока. Мы видели «Рейнджерс» в матчах против «Уфы». Команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. «Рапид» – это в большей степени немецкий стиль. А испанцы отличаются техникой владения мячом.

Перед «Спартаком» стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы», – сказал Родионов.