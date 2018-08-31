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  • Перед «Спартаком» поставлена задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы

Перед «Спартаком» поставлена задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы

31 августа 2018, 15:39
34

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы.

Соперниками красно-белых на групповом этапе турнира стали «Вильярреал», «Рапид» и «Рейнджерс».

«Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола. Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.

С точки зрения антуража можно отметить «Рейнджерс». Шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока. Мы видели «Рейнджерс» в матчах против «Уфы». Команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. «Рапид» – это в большей степени немецкий стиль. А испанцы отличаются техникой владения мячом.

Перед «Спартаком» стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы», – сказал Родионов.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Спартак Родионов Сергей
Комментарии (34)
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Мары
1535719813
Бред.Надо играть от матча к матчу, а задачи сами проявляться будут.Без высоких слов из высоких кабинетов.
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Боцман59rus
1535720665
Спартак это удивительный ученик, на уроках пятерки, на экзаменах кол приходится любить таким, каков есть.))
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vashinin
1535721879
Удачи, Спартак!
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ivanthebest
1535723270
Вот давайте пока без своих левых задач. Для начала нужно выйти из группы, а там ждать жребий. Потому что может в 1/16 и клуб типо дюделанжа попасться, а может и Челси с Арсеналом. И попробуй пройди дальше. Нужно по ходу смотреть, это турнир непредсказуемый и во многом удачная жеребьёвка довольно сильно влияет на продвижение по турниру.
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серега кашин
1535724439
раскатали губищу
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ВикторВВ
1535726331
Хоть бы из группы вышли))
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Axe111
1535726784
Какая глупая шутка
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Cules2013
1535727721
Не, ну это, мягко говоря, оптимистично. Если Спартак споткнулся на ПАОКе, который и сам уровень ЛЕ, то какая 1/4? В плей-офф ЛЕ будут Арсенал, Челси, Севилья, Лацио и т.п. Задача - выйти всем нашим клубам из группы. Это да, согласен. Лучше так, чем половина выйдет, а половина - провалится.
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zigbert
1535732117
Выход из группы ,самое главное. И не надо далеко идущих планов.
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OfaZavr
1535733590
на данный момент нужно думать только о выходе из группы а потом уж и следующую задачу ставить. но вообще правильная цель.
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