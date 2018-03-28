Родионов и другие сотрудники «Спартака» в память о погибших в Кемерово запустили воздушные шары

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов в компании других сотрудников красно-белых запустил белые воздушные шары. Это жест памяти жертв пожара в торговом центре Кемерово, случившегося 25 марта.

Спартаковцы устроили акцию памяти возле домашнего стадиона клуба. Сегодня, 28 марта, – день траура по жертвам трагедии.

В результате пожара, напомним, по официальным данным погибли 64 человека.

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