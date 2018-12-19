Родионов: «Уход с поста генерального директора «Спартака» – мое личное решение»

Сергей Родионов объяснил, почему покинул пост генерального директора «Спартака». В среду он был назначен спортивным директором московского клуба.

— Почему приняли решение покинуть пост генерального директора?

— Это было мое личное желание. По сути я всегда занимался спортивными вопросами. Изначально, еще в 2015 году, я приходил в клуб на должность, которая это подразумевала. На сегодняшний день принято такое решение: меня освободили от должности гендиректора, учитывая мое желание, и назначили спортивным директором.

— Теперь вам будет легче работать, сконцентрировавшись на спортивных вопросах?

— Да, тем более, что моей зоне ответственности по-прежнему остается академия, молодежный состав, «Спартак-2» и основной состав. Как видите, по сути ничего не меняется в плане моего функционала — просто он более конкретизирован.

— Будут ли какие-то изменения в спортивном отделе в ближайшее время или он будет продолжать работать так, как работал последние годы?

— Пока изменений не будет, решение принято только вчера. Нужно еще пройти бумажную процедуру. Если изменения и будут, то гораздо позже. Как мы работали в штатном режиме, так и будем. Я же был и. о. спортивного директора.