Игнашевич сравнил Месси и Марадону

Сергей Игнашевич объяснил, почему высоко котирует Диего Марадону. При этом он признал, что Лионель Месси превзошел своего соотечественника.

«Надо признать, что Месси превзошел Марадону в истории футбола. Это самый крутейший игрок, который был и есть.

Но Марадона делал уже тогда то, за что мы любим Месси сейчас. Он также брал мяч, мог обыграть всю команду и забить, вытаскивал в одиночку матчи самого высокого уровня.

Он мог в одиночку влиять на матч, и влиять с артистизмом, неповторимой харизмой, с улыбкой на лице и дерзостью. Мы прекрасно понимали, что он – парень со двора, а не из богатой семьи, не из школы «Боки» или «Ривер Плейт».

Еще один важный момент – Марадона играл в те времена, когда не было подготовки к сопернику, не было аналитики. Он ехал на матч, не зная, в какую схему играет команда, антропометрию игроков, кто обороняется. Он даже не знал, на каком поле будут играть.

Если посмотреть хроники, они играли на огородах, на поле без травы. Он приезжал, играл против извергов и убийц и делал это с улыбкой на лице, за что мы его и любим.

К сожалению, он в свое время не встретил свою Антонеллу (жена Месси), которая могла с ним провести всю жизнь и помочь избежать тех проблем, которые были у Марадоны», – сказал Игнашевич.