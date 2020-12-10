Сборная России на молодежном Евро-2021 сыграет с Францией, Данией и Исландией

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года.
Сборной России в соперники достались Франция, Дания и Исландия.
Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды;
Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия;
Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания;
Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.
- Итоговый турнир пройдет в Венгрии и Словении.
- Групповой этап Евро состоится с 24 по 31 марта, плей-офф – с 31 мая по 6 июня.
Источник: Официальный сайт УЕФА