Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Сборная России на молодежном Евро-2021 сыграет с Францией, Данией и Исландией

    Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года.

    Сборной России в соперники достались Франция, Дания и Исландия.

    Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды;

    Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия;

    Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания;

    Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

    • Итоговый турнир пройдет в Венгрии и Словении.
    • Групповой этап Евро состоится с 24 по 31 марта, плей-офф – с 31 мая по 6 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3807

      Cleaner 36 минут назад

      Есть шанс за третье место зацепиться. В группе.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru