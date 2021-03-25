Галактионов – перед стартом молодежного Евро-2021: «Готовность боевая»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопросы перед стартом своей команды в основном турнире Евро-2021.

Первый матч россияне проведут сегодня. Соперник – Исландия.

Также в группу с ними входят Франция и Дания.

– Как оцените общее состояние команды? Как прошла акклиматизация?

– Тот цикл, который мы провели вместе с нашей командой показывает, что есть определенный посыл и настрой к предстоящей встрече со сборной Исландии. Все ребята сконцентрированы, получили определенную информацию о сопернике. Готовность боевая. Понимаем, чего ожидать от соперника.

– Вопрос о вратарской линии. В отборочном цикле играли два сильных голкипера – Александр Максименко и Матвей Сафонов. Какая ситуация лучше для команды – конкуренция между двумя сильными вратарями или лидерство одного из них по причине отсутствия другого?

– В отборочном цикле здоровая конкуренция безусловна важна. Конкурируя между собой, они прибавляют, набираются уверенности и приобретают необходимый опыт. Чемпионат Европы – другая история, это краткосрочный турнир, на котором нужно выдавать максимальный результат здесь и сейчас. Александр Максименко показывает хороший уровень игры за клуб, находится в хороших кондициях и готовится к предстоящим матчам в статусе основного игрока стартового состава.

– Иван Обляков будет капитаном команды на турнире?

– Он не просто будет капитаном, он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день он продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верит тренерский штаб и все игроки. Так что по этой части все без изменений.

– Готовясь ко встрече с Исландией, исходя из чего вы выбираете игровую схему? Насколько наше понимание о силе сборной Исландии соотносится с тем, что мы видели на Евро-2016, когда взрослая сборная этой страны преподнесла сюрприз?

– В последнее время прослеживается такая тенденция, когда большинство команд стараются выстраивать игру от себя. С одной стороны, они пытаются играть «во владение», с другой стороны, есть момент, когда команда очень дисциплинированна, играет большим количеством в обороне, старается выбегать на контратаках. Сборная Исландии – атлетичная, физически крепкая и очень вязкая команда. Поэтому очень важно в этом матче забить первыми.

– Ведутся разговоры о том, что это самый сильный состав молодежки за многие годы. Насколько эти разговоры и ожидания давят или влияют на вас?

– На меня ничего не давит, потому что мы стараемся делать свою работу качественно, правильно на результат. С ребятами мы работаем не первый год, давно их знаем, они знают нас и наши требования. А с точки зрения поколения, я бы не стал акцентировать на этом внимание.

Мы помним поколение Колыванова, Шалимова, Мостового, Канчельскиса, Кирьякова, Радимова – тех футболистов, которые выигрывали на молодежном уровне и стали высококлассными игроками на взрослом уровне, в том числе в Европе. Это основной показатель. Если на этом турнире наши ребята дадут результат, то они и в дальнейшем смогут быть востребованы. Уже после этого мы можем говорить о каком-то статусе.