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    Захарян, Максименко и Чалов – в старте молодежной сборной России на матч с Исландией

    Стали известны стартовые составы молодежных сборных России и Исландии на матч 1-го тура группового этапа Евро-U21.

    Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Глебов, Обляков, Захарян, Лесовой, Макаров, Чалов.

    Исландия: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Торкельсон, Гуннарссон, Хейкссон, Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоханнессон.

    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • В одной группе с Россией и Исландией также играют Франция и Дания.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5797

      Viper for CSKA 8 минут назад

      Очень жаль конечно, что Кучаев вылетел, пригодился бы. Ну а так состав неплохой. Только я бы Тюкавина поставил, Чалов - совсем не форме. В любом случае удачи парням!

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      Рейтинг: +5136

      Томик > Viper for CSKA 3 минуты назад

      Точно. Есть же Тюкавин. Ну куда развалившегося Чалова в состав? Ну я там ниже написал...а вдруг чудо случится!

      0
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      Рейтинг: +222

      PahaSpartak 10 минут назад

      Что делает русский с украинцем и армянином?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5136

      Томик 28 минут назад

      Что там делает Чалов? Он же по мячу уже больше года попасть не может.

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      Рейтинг: +781

      Хейтер Аларм > Томик 18 минут назад

      Что там делает Захаруля? Он же только 4 матча на высоком уровне сыграл.

      0
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      Рейтинг: +5136

      Томик > Хейтер Аларм 5 минут назад

      Оказывается даже 4 матча на высоком уровне сыграл? Тогда вообще нет проблем. А вот Чалов...Будем на чудо надеяться. Тут без этого никак.

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