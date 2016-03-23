Захарян, Максименко и Чалов – в старте молодежной сборной России на матч с Исландией

Очень жаль конечно, что Кучаев вылетел, пригодился бы. Ну а так состав неплохой. Только я бы Тюкавина поставил, Чалов - совсем не форме. В любом случае удачи парням!
Стали известны стартовые составы молодежных сборных России и Исландии на матч 1-го тура группового этапа Евро-U21.
Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Глебов, Обляков, Захарян, Лесовой, Макаров, Чалов.
Исландия: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Торкельсон, Гуннарссон, Хейкссон, Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоханнессон.