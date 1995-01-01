Pundit Arena: «Локомотив» предложил контракт форварду молодежной сборной Ирландии

А шПалыч в курсе??? Или как с Мурило - вот игрок, иди тренируй...
Нападающий сборной Ирландии U19 Джонатан Афолаби получил предложение от московского «Локомотива».
Контракт форварду, помимо «Локомотива», предложили несколько английских клубов, сообщает Pundit Arena.
Афолаби остался без клуба после ухода из «Саутгемптона» U23 в июле, однако его игра на чемпионате Европы U19 привлекла внимание европейских клубов. 19-летний нападающий провел на молодежном Евро три матча и отметился одной голевой передачей.
- Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» близок к подписанию Афолаби.
- За «Саутгемптон» U23 ирландец провел 36 матчей, забил девять голов и отдал шесть ассистов.
Источник: Pundit Arena
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