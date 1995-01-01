Турниры:
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания (мол.)
|3
|2
|1
|0
|5:0
|+5
|7
|2.
|Италия (мол.)
|3
|1
|2
|0
|5:1
|+4
|5
|3.
|Чехия (мол.)
|3
|0
|2
|1
|2:4
|-2
|2
|4.
|Словения (мол.)
|3
|0
|1
|2
|1:8
|-7
|1
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания (мол.)
|2
|1
|1
|0
|2:0
|+2
|4
|2.
|Италия (мол.)
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Чехия (мол.)
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Словения (мол.)
|2
|0
|1
|1
|1:4
|-3
|1
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания (мол.)
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Италия (мол.)
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|3.
|Чехия (мол.)
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|4.
|Словения (мол.)
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0