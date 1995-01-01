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    Сборная Италии по футболу - Таблица

    Сайт http://www.figc.it/
    Турниры:
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания (мол.) 3 2 1 0 5:0 +5 7
    2. Италия (мол.) 3 1 2 0 5:1 +4 5
    3. Чехия (мол.) 3 0 2 1 2:4 -2 2
    4. Словения (мол.) 3 0 1 2 1:8 -7 1
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания (мол.) 2 1 1 0 2:0 +2 4
    2. Италия (мол.) 1 1 0 0 4:0 +4 3
    3. Чехия (мол.) 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Словения (мол.) 2 0 1 1 1:4 -3 1
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания (мол.) 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Италия (мол.) 2 0 2 0 1:1 0 2
    3. Чехия (мол.) 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4. Словения (мол.) 1 0 0 1 0:4 -4 0
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