Евро-U21. Сборные Испании и Италии устроили потасовку и получили на двоих три красные карточки

вот не могут макаронники без провокаций
Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы сборные Испании и Италии победителя не выявили. Итальянцы идут без побед и рискуют не выйти в плей-офф.
Во втором тайме на поле случилась потасовка, результатом которой стали красные карточки от немецкого судьи Харма Осмерса. Видео доступно ниже.
Евро-U21. Группа В. 2-й тур
Удаления: Мингеса, 87 – Скамакка, 86 (вторая ж.к.); Ровелла, 87 (вторая ж.к.).
Матч молодежек Испании и Италии:головтри красные карточкиПарни не могли забить и всю атакующую мощь вложили в потасовку pic.twitter.com/vxRVtHfQGX— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021