Евро-U21. Сборные Испании и Италии устроили потасовку и получили на двоих три красные карточки

Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы сборные Испании и Италии победителя не выявили. Итальянцы идут без побед и рискуют не выйти в плей-офф.

Во втором тайме на поле случилась потасовка, результатом которой стали красные карточки от немецкого судьи Харма Осмерса. Видео доступно ниже.

Евро-U21. Группа В. 2-й тур

Испания – Италия – 0:0

Удаления: Мингеса, 87 – Скамакка, 86 (вторая ж.к.); Ровелла, 87 (вторая ж.к.).

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