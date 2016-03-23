Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Евро-U21. Сборные Испании и Италии устроили потасовку и получили на двоих три красные карточки

    Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы сборные Испании и Италии победителя не выявили. Итальянцы идут без побед и рискуют не выйти в плей-офф.

    Во втором тайме на поле случилась потасовка, результатом которой стали красные карточки от немецкого судьи Харма Осмерса. Видео доступно ниже.

    Евро-U21. Группа В. 2-й тур

    Испания – Италия – 0:0

    Удаления: Мингеса, 87 – Скамакка, 86 (вторая ж.к.); Ровелла, 87 (вторая ж.к.).

    Календарь Евро-U21

    Турнирные таблицы Евро-U21

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      вальтер79 20 минут назад

      вот не могут макаронники без провокаций

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83961
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru