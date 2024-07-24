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Расписание матчей
Олимпиада
Египет (мол) - Доминиканская Республика (мол)
Египет (мол) - Доминиканская Республика (мол): обзор матча 24 июля 2024
Египет (мол)
24.07.2024, среда, 18:00
Олимпиада, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Доминиканская Республика (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет (мол) - Доминиканская Республика (мол)
Замена
B. Mazhar
️️️️
О. Файсал
77'
77'
Замена
J. De León
️️️️
П. Федерико
77'
Замена
Э. Аскона
️️️️
О. Уренья
77'
Замена
O. de la Cruz
️️️️
Ф. Мессина
Желтая карточка
О. Файед
68'
44'
Желтая карточка
Ф. Мессина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет (мол)
1
Хамза Алаа
ВР
0
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
2
Омар Файед
ЦЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
17
Мохамед Эль-Ненни
(К)
ЦП
25
Зизо
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Доминиканская Республика (мол)
1
Xavier Valdez
ВР
4
Edgar Puyol
ЦЗ
23
Luiyi de Lucas
ЦЗ
8
Heinz Mörschel
ЦП
0
Francisco Reyes Marizan
ЦП
19
Фабиан Мессина
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
7
Оскар Уренья
ПВ
7
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Ибай Гомес
Египет (мол)
0
Bilal Mazhar
ЦФ
Доминиканская Республика (мол)
10
Эдисон Аскона
ЛВ
24
Omar de la Cruz
ЦП
0
José De León
ЦП
3-1-2-1
1
Алаа
0
Эль-Дебес
2
Файед
4
Абдельмагид
17
Эль-Ненни
20
Адель
25
Зизо
7
Файсал
2-3-2-1
1
4
23
8
0
19
Мессина
7
Уренья
19
Федерико
7
Нуньес
7
Файсал
0
0
7
Файсал
19
Мессина
24
24
19
Мессина
19
Федерико
0
0
19
Федерико
7
Уренья
10
Аскона
10
Аскона
7
Уренья
Остались в запасе
Египет (мол)
Доминиканская Республика (мол)
Главный тренер
Рожерио Микале
Главный тренер
Ибай Гомес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рожерио Микале
Главный тренер
Ибай Гомес
Статистика матча Египет (мол) - Доминиканская Республика (мол)
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
13
Офсайды
2
0
Количество передач
316
404
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Доминиканская Республика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 1
30.07.2024
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 2 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 3
27.07.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1 тур
Египет (мол)
0 : 0
24.07.2024
Доминиканская Республика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Йосими Ямасита
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Египет (мол)
Доминиканская Республика (мол)
Салах смотрел матч с участием юношеской сборной России
2024.10.09 22:50
1
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
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2024.07.30 18:42
Салах смотрел матч с участием юношеской сборной России
2024.10.09 22:50
1
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел
2024.07.30 18:42
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2024.07.30 18:42
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