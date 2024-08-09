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Турнирная таблица Олимпиада 2024

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Франция (мол)
2
США (мол)
3
Новая Зеландия (мол)
4
Гвинея (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
0
2
3
8
-5
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа B
1
Марокко (мол)
2
Аргентина (мол)
3
Украина (мол)
4
Ирак (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа C
1
Египет (мол)
2
Испания (мол)
3
Доминиканская Республика (мол)
4
Узбекистан (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа D
1
Япония (мол)
2
Парагвай (мол)
3
Мали (мол)
4
Израиль (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
0
1
5
7
-2
6
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Команда
1
Франция (мол)
2
США (мол)
3
Гвинея (мол)
4
Новая Зеландия (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
1
1
0
0
3
0
3
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
Группа 1
1
Марокко (мол)
2
Аргентина (мол)
3
Ирак (мол)
4
Украина (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
2
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0
1
4
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3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
Группа 2
1
Египет (мол)
2
Доминиканская Республика (мол)
3
Испания (мол)
4
Узбекистан (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
Группа 3
1
Япония (мол)
2
Парагвай (мол)
3
Мали (мол)
4
Израиль (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
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О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
1
1
0
0
1
0
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3
1
0
1
0
1
1
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1
2
0
0
2
2
5
-3
0
Команда
1
Франция (мол)
2
Новая Зеландия (мол)
3
США (мол)
4
Гвинея (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
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3
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1
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1
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0
1
4
4
0
3
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0
0
2
0
4
-4
0
Группа 1
1
Аргентина (мол)
2
Марокко (мол)
3
Украина (мол)
4
Ирак (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
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О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
3
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0
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 2
1
Испания (мол)
2
Египет (мол)
3
Узбекистан (мол)
4
Доминиканская Республика (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
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2
6
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0
1
0
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1
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Группа 3
1
Япония (мол)
2
Парагвай (мол)
3
Израиль (мол)
4
Мали (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
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2
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0
1
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-3
3
1
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0
1
1
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1
2
0
0
2
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определился первый финалист Олимпийского футбольного турнира
2024.08.05 21:09
Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции
2024.08.03 10:10
6
Анри прокомментировал стычку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде
2024.08.03 08:57
1
ФотоМатч Франция – Аргентина на Олимпиаде завершился массовой потасовкой
2024.08.03 00:50
39
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Реакция Гризманна на медаль россиянки на Олимпиаде-2024
2024.08.01 00:12
12
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
2024.07.30 20:08
Все новости
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