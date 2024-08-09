Турнирная таблица Олимпиада 2024

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
0
2
3
8
-5
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
0
1
5
7
-2
6
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
1
1
0
0
3
0
3
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
2
1
0
1
4
3
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
0
0
2
0
4
-4
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
3
3
0
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
3
1
2
6
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
4
7
-3
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире