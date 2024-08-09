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Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Олисе М.
Франция (мол)
2
Н
Эз Абде
Марокко (мол)
3
Н
Зизо
Египет (мол)
4
Н
Альварес Х.
Аргентина (мол)
5
Н
Сайто К.
Япония (мол)
6
З
Гомес С.
Испания (мол)
7
З
Хакими А.
Марокко (мол)
8
П
Медина К.
Аргентина (мол)
9
П
Лопес Ф.
Испания (мол)
10
П
Гомес Д.
Парагвай (мол)
11
П
Бейлис Л.
Новая Зеландия (мол)
12
П
Михайлович Д.
США (мол)
13
З
Эль Уахди З.
Марокко (мол)
14
П
Дуэ Д.
Франция (мол)
15
Н
Marcelo Perez
Парагвай (мол)
16
П
Федор О.
Украина (мол)
17
З
Миранда Х.
Испания (мол)
18
Н
Энкисо Х.
Парагвай (мол)
19
П
Ааронсон П.
США (мол)
20
П
Араки Р.
Япония (мол)
21
Н
Ляказетт А.
Франция (мол)
22
П
Шотар Ж.
Франция (мол)
23
П
Коне К.
Франция (мол)
24
Н
Kein Sato
Япония (мол)
25
Н
Хосоя М.
Япония (мол)
26
З
Охата А.
Япония (мол)
27
Н
Сильдийя К.
Франция (мол)
28
П
МакГлинн Д.
США (мол)
29
Н
Брагару М.
Украина (мол)
30
В
Тенас А.
Испания (мол)
31
З
Кубарси П.
Испания (мол)
32
П
Таргаллин У.
Марокко (мол)
33
Н
Бальде А.
Гвинея (мол)
34
П
Бернабе А.
Испания (мол)
35
П
Йоу Г.
США (мол)
36
П
Глух О.
Израиль (мол)
37
Н
Баэна А.
Испания (мол)
38
П
Гарбетт М.
Новая Зеландия (мол)
39
П
Орос А.
Испания (мол)
40
Н
Руис А.
Испания (мол)
И
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6
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И
- игры,
П
- голевые передачи
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