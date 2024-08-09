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Бомбардиры Олимпиада 2024
Сезон:
2024
2008
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Рахими С.
Марокко (мол)
2
П
Лопес Ф.
Испания (мол)
3
Н
Матета Ж.
Франция (мол)
4
Н
Адель И.
Египет (мол)
5
Н
Хуссейн А.
Ирак (мол)
6
Н
Камельо С.
Испания (мол)
7
П
Ямамото Р.
Япония (мол)
8
Н
Мито С.
Япония (мол)
9
П
Михайлович Д.
США (мол)
10
Н
Олисе М.
Франция (мол)
11
П
Алмада Т.
Аргентина (мол)
12
Н
Фудзио Ш.
Япония (мол)
13
Н
Эз Абде
Марокко (мол)
14
З
Хакими А.
Марокко (мол)
15
Н
Баэна А.
Испания (мол)
16
П
Паредес К.
США (мол)
17
Н
Хосоя М.
Япония (мол)
18
П
Рубчинский В.
Украина (мол)
19
З
Циммерман У.
США (мол)
20
П
Крыськив Д.
Украина (мол)
21
Н
Джасим А.
Ирак (мол)
22
П
Бусио Д.
США (мол)
23
З
Баде Л.
Франция (мол)
24
Н
Шомуродов Э.
Узбекистан (мол)
25
П
Marcelo Fernandez
Парагвай (мол)
26
П
Мийо Э.
Франция (мол)
27
Н
Краснопир И.
Украина (мол)
28
П
Гомес Д.
Парагвай (мол)
29
Н
Симеоне Д.
Аргентина (мол)
30
Н
Энкисо Х.
Парагвай (мол)
31
З
Бальбуэна Ф.
Парагвай (мол)
32
П
Сабер М.
Египет (мол)
33
П
Кука А.
Египет (мол)
34
Н
Нуньес Р.
Доминиканская Республика (мол)
35
П
Эчеверри К.
Аргентина (мол)
36
П
Фернандес Э.
Аргентина (мол)
37
Н
Калимуэндо А.
Франция (мол)
38
Н
Сильдийя К.
Франция (мол)
39
П
Эль-Ханнус Б.
Марокко (мол)
40
Н
Акомах И.
Марокко (мол)
И
Г
Пен
Г/И
6
8
4
1.33
6
6
0
1
6
5
1
0.83
6
3
0
0.5
3
2
1
0.67
2
2
0
1
4
2
0
0.5
4
2
0
0.5
4
2
1
0.5
6
2
0
0.33
4
2
0
0.5
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
6
2
0
0.33
5
2
0
0.4
4
2
0
0.5
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
6
1
0
0.17
3
1
1
0.33
1
1
0
1
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
4
1
0
0.25
4
1
0
0.25
5
1
0
0.2
2
1
1
0.5
2
1
0
0.5
4
1
0
0.25
6
1
0
0.17
5
1
0
0.2
5
1
0
0.2
6
1
0
0.17
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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