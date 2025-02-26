Бальбуэна покинет «Динамо» летом

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна с высокой долей вероятности покинет команду в летнее трансферное окно после окончания срока действующего контракта с бело-голубыми. Серьезный интерес к парагвайскому футболисту проявляют клубы из Южной Америки.

Этой зимой интерес к футболисту проявлял «Васко да Гама», но «Динамо» отказалось продавать защитника.