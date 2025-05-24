Стало известно, кто из игроков «Динамо» отказался ехать на матч с «Краснодаром»

Один из футболистов «Динамо» отказался ехать на матч 30-го тура РПЛ против «Краснодара». Это Фабиан Бальбуэна.

Парагваец не захотел отправляться в сложный выезд – «Динамо» добиралось на матч на самолете и автобусе. Бальбуэна не тренировался перед игрой.

У игрока истекает контракт с «Динамо». Из-за нежелания клуба его продлевать Фабиан обиделся и не поехал в Краснодар.

Также ехать в Краснодар отказался Бителло.

«Во время подготовки к 30-му туру бразилец сказал тренеру Ролану Гусеву, что у него травма. В ответ Ролан Александрович предложил латиноамериканцу поехать на выезд и сыграть около 30 минут. Итого: Бителло отказался», – написал инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов в своем телеграм-канале.