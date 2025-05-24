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  • Стало известно, кто из игроков «Динамо» отказался ехать на матч с «Краснодаром»

Стало известно, кто из игроков «Динамо» отказался ехать на матч с «Краснодаром»

Сегодня, 12:17
5

Один из футболистов «Динамо» отказался ехать на матч 30-го тура РПЛ против «Краснодара». Это Фабиан Бальбуэна.

Парагваец не захотел отправляться в сложный выезд – «Динамо» добиралось на матч на самолете и автобусе. Бальбуэна не тренировался перед игрой.

У игрока истекает контракт с «Динамо». Из-за нежелания клуба его продлевать Фабиан обиделся и не поехал в Краснодар.

Также ехать в Краснодар отказался Бителло.

«Во время подготовки к 30-му туру бразилец сказал тренеру Ролану Гусеву, что у него травма. В ответ Ролан Александрович предложил латиноамериканцу поехать на выезд и сыграть около 30 минут. Итого: Бителло отказался», – написал инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов в своем телеграм-канале.

  • Игра в Краснодаре начнется в 16:30 мск.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Парагвай. Примера Динамо Краснодар Бальбуэна Фабиан
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Комментарии (6)
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fakeid
1748078390
у вас там ошибка. его теперь зовут фабиан дезеув.
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Garrincha58
1748078791
в каждой команде есть свои венделы вот почему всех этих пришлых надо сокращать минимум до 3-х в каждой команде
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Свинья под бакланом
1748079819
Уважаемые админы. Это Питерский Князь и еще много никнеймов спустя. Мне тут скинули ссылку https://bombardir.ru/predictions/chat, после чего мне последовал бан. Я не скрываю, что я тролль и провокатор. Вопрос в другом: у меня был никнейм спартак гуно, вы меня забанили пожизненно. Почему на этом сайте есть недочеловек с ником Тениз Розоп? Или это другое? На этом сайте много приколистов или троллей, как угодно и нормально мы здесь проводим время. Но если меня кинули в пожизненный бан за мой никнейм, то поступите симметрично Тениз Розоп должен быть в бане. Я никогда ни на кого не жаловался, но та жалоба от человека, который всех покрывает матом и е*ет их матерей, меня привела в тупик!
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Айболид
1748080422
Нихерасе "лукойл" разорился - целых 7(!) инвалютных мильёнеров "уговорили" не играть !
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Свинья под бакланом
1748081443
Отказались играть? Это сколько им нужно заплатить, чтобы они нарушили условия договора и своего слова. Вначале работаешь ты, а потом репутация на тебя. Они же свою же репутацию превратили в говно!
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