Личка объяснил, почему Бальбуэна стал меньше играть

Главный тренер «Динамо» высказался о защитник и капитане команды Фабиане Бальбуэна, а также о полузащитнике Данииле Фомине.

«В матче с «Ахматом» я дал отдохнуть Фабиану Бальбуэне, он приехал из сборной только в пятницу. В матче с махачкалинским «Динамо» он играл. Однако перед этим были матчи, когда мы пропускали легкие мячи. Поэтому я решил, что против «Спартака» выйдут [Роберто] Фернандес и [Милан] Майсторович.

Нет игрока в команде, который может думать, что он будет играть всегда. Просто нужно принимать, что если совершаешь какие-то ошибки и что-то не идет так, как я хочу, то будет играть другой футболист.

То же самое может случиться и с [Константином] Тюкавиным, и с Бителло, и с кем угодно. Или бывает наоборот. Вы видели, что я редко использовал [Александра] Кутицкого, но в матче со «Спартаком» он сыграл очень хорошо и уверенно. Это игрок, который теперь может претендовать на участие в следующем матче.

Честно скажу, в матче со «Спартаком» Фомин показал не лучшую игру. Сколько потерь у него было в первом тайме. Такой игрок, как Фомин, должен терять мяч за матч один-два раза, а в первом тайме он потерял три-четыре легких мяча на своей половине, что может приводить к контратакам.

С другой стороны, я думаю, что он старался управлять партнерами на поле, коммуникация тоже очень важна. Я не хочу говорить плохо, но по сравнению с играми с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» матч со «Спартаком» был по техническому уровню хуже с его стороны.

Что касается капитанских качеств, то у него нет проблем. Даня всегда будет правильным, хорошим и корректным человеком. Вы вряд ли видели, чтобы Фомин пришел в раздевалку и чуть-чуть на кого-то накричал или наругался.

Понятно, что среди капитанов есть Фомин, Бальбуэна, тот же Тюкавин. Я уверен, что они вместе справятся. Если они вместе сделают в раздевалке свои правила и будут между собой коммуницировать, то я не вижу проблем», – сказал Личка.