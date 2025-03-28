Бубнов обвинил игрока «Динамо» в «кидке» Лички: «Надо штрафовать в таких случаях»

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил поступок защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

– К Вам перед матчем с «Локомотивом» подходит Фабиан Бальбуэна, опытный игрок. Говорит: «Я не готов». Через несколько дней улетает – и два матча от звонка до звонка играет за Парагвай.

– Он кинул Марцела Личку. Надо штрафовать в таких случаях и разбираться. Это серьезно очень.

Личка может посадить Бальбуэну на скамейку. Спокойно может посадить, чтобы таких понтов больше не было. У Фабиана 100 процентов все в порядке.