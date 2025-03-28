Бубнов обвинил игрока «Динамо» в «кидке» Лички: «Надо штрафовать в таких случаях»

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил поступок защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.
– К Вам перед матчем с «Локомотивом» подходит Фабиан Бальбуэна, опытный игрок. Говорит: «Я не готов». Через несколько дней улетает – и два матча от звонка до звонка играет за Парагвай.
– Он кинул Марцела Личку. Надо штрафовать в таких случаях и разбираться. Это серьезно очень.
Личка может посадить Бальбуэну на скамейку. Спокойно может посадить, чтобы таких понтов больше не было. У Фабиана 100 процентов все в порядке.
- Бальбуэна в «Динамо» с 2021 года (приостанавливал контракт в 2022-2023 годах).
- Фабиан стоит 2,8 миллиона евро.
- Летом Бальбуэна станет свободным агентом.
Источник: «Бомбардир»