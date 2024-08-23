Бывшая пресс-атташе «Динамо» охарактеризовала Бальбуэну в его день рождения

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», поздравила с днем рождения защитника команды Фабиана Бальбуэну. Ему исполнилось 33 года.

«Капитан и лидер команды, Фаби может напихать любому и возразить даже тренеру. Он всегда честно и открыто говорит то, что думает – его не беспокоит, что скажут о нeм другие.

Максимально неравнодушен к тренировочному процессу и старается помогать команде улучшать его. А ещe – отличный товарищ», – написала Лысенко.

Бальбуэна пришел в «Динамо» в 2021 году из «Вест Хэма».

В 2022-2023 Фабиан прерывал контракт и выступал за «Коринтианс».

Футболист выступает за сборную Парагвая.

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