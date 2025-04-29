Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контрактов с двумя защитниками-легионерами

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности продлении контрактов с защитниками Эли Дасой и Фабианом Бальбуэной. Соглашения обоих игроков с клубом заканчиваются 30 июня.
– Вы сейчас ведете переговоры по продлению контракта с Дасой и Бальбуэной?
– Сейчас мы сосредоточены на подготовке к большим матчам, которые остались в этом сезоне. Будут серьезные игры – «Краснодар», дважды «Спартак». Важно хорошо закончить сезон. Что касается переговоров о продлении, то по плану будем заниматься этим уже по окончании сезона.
- 32‑летний израильтянин Эли Даса провел в этом сезоне 25 матчей за «Динамо», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- 33-летний парагваец Фабиан Бальбуэна в текущем сезоне сыграл в 23 встречах за бело-голубых, забил 2 мяча, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»