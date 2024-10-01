16 номинантов на премию «Джентльмен года»-2024

«Комсомольская правда» опубликовала список претендентов на премию «Джентльмен года» по итогам 2024 года.
16 номинантов представляют 9 клубов чемпионата России:
- Дуглас Сантос («Зенит»)
- Андрей Мостовой («Зенит»)
- Александр Максименко («Спартак»)
- Руслан Литвинов («Спартак»)
- Игорь Дивеев (ЦСКА)
- Иван Обляков (ЦСКА)
- Константин Тюкавин («Динамо»)
- Фабиан Бальбуэна («Динамо»)
- Илья Лантратов («Локомотив»)
- Александр Сильянов («Локомотив»)
- Данил Глебов («Ростов»)
- Максим Осипенко («Ростов»)
- Арсен Адамов («Ахмат»)
- Гиорги Шелия («Ахмат»)
- Никита Кривцов («Краснодар»)
- Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Номинанты отбирались не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами.
В финальную тройку претендентов войдут игроки, набравшие наибольшее количество голосов в опросе болельщиков на сайте «Комсомольской правды».
В прошлом году «Джентльменом года» признали Федора Чалова, выступавшего тогда за ЦСКА.