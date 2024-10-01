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    16 номинантов на премию «Джентльмен года»-2024

    «Комсомольская правда» опубликовала список претендентов на премию «Джентльмен года» по итогам 2024 года.

    16 номинантов представляют 9 клубов чемпионата России:

    Номинанты отбирались не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами.

    В финальную тройку претендентов войдут игроки, набравшие наибольшее количество голосов в опросе болельщиков на сайте «Комсомольской правды».

    В прошлом году «Джентльменом года» признали Федора Чалова, выступавшего тогда за ЦСКА.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    01.10.2024 14:48
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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1727784364
    Комсомольская правда.) Правда? Кто то заходит на их сайт из здесь присутствующих? А почему например не журнал Огонек? Или СПИД Инфо?
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    Болотоход
    1727784718
    А Дзюба где?
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    Skull_Boy
    1727786513
    Обл_9ков меньше всех косячил, особенно "языком"
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