16 номинантов на премию «Джентльмен года»-2024

«Комсомольская правда» опубликовала список претендентов на премию «Джентльмен года» по итогам 2024 года.

16 номинантов представляют 9 клубов чемпионата России:

Номинанты отбирались не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами.

В финальную тройку претендентов войдут игроки, набравшие наибольшее количество голосов в опросе болельщиков на сайте «Комсомольской правды».

В прошлом году «Джентльменом года» признали Федора Чалова, выступавшего тогда за ЦСКА.