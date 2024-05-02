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    • Радимов потребовал опубликовать переговоры VAR после эпизода с ударом Соболева по лицу

    Радимов потребовал опубликовать переговоры VAR после эпизода с ударом Соболева по лицу

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на эпизод в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо»«Спартак» (0:2), в котором защитник хозяев Фабиан Бальбуэна ударил по лицу форварда гостей Александра Соболева.

    Фото: телеграм-канал Владислава Радимова.

    «Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры VAR! Мажич, в чем дело? Не важно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу!

    Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры VAR, почему это не красная?» – написал Радимов.

    • Соболев забил победный гол «Спартака» на 9-й минуте.
    • «Динамо» выбыло из розыгрыша турнира, красно-белые встретятся в финале Пути регионов с победителем матча «Ростов»«Балтика».

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    Источник: телеграм-канал «Владислав Радимов»

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    Комментарии (21)
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    alefreddy
    1714633543
    все верно мюллер покровитель замял эпизод и всегда отмажет полосатых
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    Боров мясной
    1714633914
    Влад получал по 6 матчей дисквы ни за что и всё надеется что там может быть найдена истина?
    Ответить
    JTherry
    1714634436
    а эпизодик то за гранью, Сухой прощёлкал, но на ВАР ему могли подсказать, иначе зачем его вообще вводили, если не для устранения судейских ошибок..?
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    DVOK68
    1714636584
    Раньше,в том времени когда поля были зеленее а мячи пятнистее,сие действо реф оценил бы как непреднамеренное касание в борьбе за мяч,это понятней понятного) Но на дворе и в футболе,давным-давно другая эпоха,все и всё поменялось,и футбольные правила в плане судейства тоже!По действующим правилам это пеналь.Жёлтую или красную дополнительно,это дело второе,но повторяю-по действующим правилам это пеналь.На ВАРе трус/какбычегоневышло сидел.Или предвзято подошёл к эпизоду.А может и то и другое)
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    =Cпapтак=
    1714636587
    потому что судья не захотел после счета 2-0 динамо до конца утопить вот и все.был бы счет 3-0 после этого и все тушите свет.а так дал надежду отыгратся вот и все
    Ответить
    Алексей З
    1714637746
    Ну всё же надо исходить из того , что это контактный вид спорта и конечно Соболев упал не от удара. Ну не " тянет" это на 11-метровый. Хотелось бы , чтобы и нам такие не ставили. Есть ЭСК и по идеи можете наказать динамовца после матча.
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    Cleaner
    1714637747
    Дельфин по фамилии Соболев САМ поставил себя в такое положение, что ему никто не верит и не сочувствует. Потому, как он СИМУЛЯНТ. СТЫДНО за Спартак, что там собрали таких игрочков...(((
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    Номэд
    1714640690
    У клитера очко бомбит. Но сегодня вечером забомбит ещё больше.
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    verofarm
    1714643523
    А я думаю что надо брать пример с правил хоккея - нарушено правило - удали,подрисовал-удали!Надоело смотреть как от лёгкого прикосновения игрок валяется в диких муках,не иначе как при смерти.Соболев симулянт поэтому ему как тому мальчику из мульт уже никто не верит,или даже не хочет верить.
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