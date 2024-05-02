Радимов потребовал опубликовать переговоры VAR после эпизода с ударом Соболева по лицу

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на эпизод в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» – «Спартак» (0:2), в котором защитник хозяев Фабиан Бальбуэна ударил по лицу форварда гостей Александра Соболева.

Фото: телеграм-канал Владислава Радимова.

«Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры VAR! Мажич, в чем дело? Не важно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу!

Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры VAR, почему это не красная?» – написал Радимов.