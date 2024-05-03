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    Романцев поделился эмоциями от игры «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев после победы красно-белых над «Динамо» (2:0) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сказал, что этот результат вселил в него веру в успешную концовку сезона для команды.

    – В последних трех матчах «Спартак» выглядел по-разному. Невыразительно и осторожно с ЦСКА, а вот с «Локомотивом» и в Кубке с «Динамо» – задиристо и остро. В чем причина таких перепадов?

    – Причины могут быть самыми разными – не угадываешь с составом, травмы... Наконец, противник, не давший сыграть, как ты планировал. В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече. Видимо, сейчас многое изменилось.

    Думаю, не я один удивился, когда увидел, что «Динамо» вышло против «Спартака» без своего лидера и бомбардира Тюкавина, гол которого принес победу над «Зенитом». Выпустил его Личка уже при счете 0:2. Если бы в мои годы в состав не попал Гаврилов, Ярцев или Хидиятуллин, то я бы подумал, что сегодняшняя игра, как иногда говорят, проходная. А вот Слишкович, который поменял в «Спартаке» больше половины тех, кто начинал победный матч с «Локомотивом», с составом угадал. И победил.

    В этом матче «Спартак» оказался сильнее соперника во всех компонентах: в контроле мяча, быстроте принятия решений, переходе из обороны в атаку. «Динамо» же не проявило той собранности и строгости в обороне, которые отличали его во встрече с «Зенитом». Это дало возможность спартаковцам находить в ней уязвимые места.

    Подтверждение тому – первый гол, который Соболев забил головой из центра штрафной из-под наблюдавшего за этим Бальбуэны. А второй мяч «Спартак» добыл в контратаке, когда защитники, потеряв Соболева, позволили ему сделать скидку на Игнатова.

    «Динамо» пыталось переломить ход встречи, временами даже владело инициативой, но по-настоящему реальный момент забить был лишь у Смолова, не сумевшего переиграть уверенно действовавшего в этот вечер Селихова.

    Хорошая и очень важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков «Спартака», веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше!

    • «Спартак» сыграет в финале Пути регионов Кубка России с «Балтикой» в Калининграде.
    • В РПЛ красно-белые занимают 4-е место с 42 очками после 26 туров. Команда отстает от 3-й позиции на 5 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2024 12:44
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VPERDIV SPARTAK
    1714743807
    Ну вот и сам и ответил что игра проходная была для Спартака и подтвердил мои мысли что Спартак чемпион по договорникам!)) опытный боец так сказать)) а секта пустоголовая верит что Спартак топ )))
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    alex1951
    1714751647
    А может ,,динамики,, просто устали? ///// Не всем еще удавалось 90 минут противостоять ,,газвонючкам,, ......
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    alefreddy
    1714753345
    все по делу без преувеличения
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