«Спартак» не стал оспаривать спорное судейское решение в дерби с «Динамо»

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам кубковой игры с «Динамо». Об этом заявил глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.
– Обращался ли «Спартак» в ЭСК после матча с «Динамо»?
– Нет, не обращался.
- Спартаковцы выиграли со счетом 2:0 и прошли в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.
- На 69-й минуте динамовский защитник Фабиан Бальбуэна в собственной штрафной ударил рукой по лицу Александра Соболева.
- Судья Алексей Сухой пенальти по итогам этого момента не назначил.