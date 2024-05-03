«Спартак» не стал оспаривать спорное судейское решение в дерби с «Динамо»

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам кубковой игры с «Динамо». Об этом заявил глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

– Обращался ли «Спартак» в ЭСК после матча с «Динамо»?

– Нет, не обращался.