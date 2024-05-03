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    • «Спартак» не стал оспаривать спорное судейское решение в дерби с «Динамо»

    «Спартак» не стал оспаривать спорное судейское решение в дерби с «Динамо»

    «Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам кубковой игры с «Динамо». Об этом заявил глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

    – Обращался ли «Спартак» в ЭСК после матча с «Динамо»?

    – Нет, не обращался.

    • Спартаковцы выиграли со счетом 2:0 и прошли в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • На 69-й минуте динамовский защитник Фабиан Бальбуэна в собственной штрафной ударил рукой по лицу Александра Соболева.
    • Судья Алексей Сухой пенальти по итогам этого момента не назначил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2024 18:59
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    Комментарии (5)
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    BAIv
    1714754352
    Хе, надоело выслушивать бред? Надо было подать, послушать очередную ересь! Интересно посмотреть на изворотливых наглецов.
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    alefreddy
    1714755269
    итак понятно отмазки будут
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714756597
    Как это спам обратится на судей с жалобой) у Спартака и с судьями дрюжба и с вратарями и...) не помогут потом ведь,проходили ) снова сниматься!?)
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    Suvorov71
    1714757256
    А правда, зачем, все схвачено помойкой, так что какой смысл
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