Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • 11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки

    11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки

    В заявки сборных-участниц Кубка Америки-2024 внесены 11 игроков, выступавших в 2024 году в российской Премьер-лиге. Полный список представлен ниже.

    Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля.

    Фернандес выступал за «Балтику» на правах аренды и по окончании сезона вернулся в «Боливар».

    Также в составе сборной Ямайки заявлен принадлежащий «Спартаку» нападающий Шамар Николсон. Минувший сезон он провел на правах аренды за «Клермон» и соответственно заявлен на Кубок Америки как представитель французского клуба.

    Новости по теме
    Товарищеский матч. Гол Кордобы помог Колумбии разгромить Боливию
    Роналдиньо бойкотирует просмотр матчей сборной Бразилии на Кубке Америки 1
    Опубликована заявка сборной Аргентины на Кубок Америки
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    russkiisergei
    1718698707
    ой, а, где позорники Российского футбола???
    Ответить
    The only one
    1718698908
    А где же супер бразильцы из лучшего клуба РПЛ? Видимо идут отдельным списком.
    Ответить
    Алексей З
    1718699131
    Ну теперь великий эксперт А.Бубнов должен сказать , что уровень РПЛ просто заоблочный.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+