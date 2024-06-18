11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки

В заявки сборных-участниц Кубка Америки-2024 внесены 11 игроков, выступавших в 2024 году в российской Премьер-лиге. Полный список представлен ниже.
- Чили. Нападающий Виктор Давила (ЦСКА).
- Мексика. Полузащитник Луис Чавес («Динамо»).
- Уругвай. Защитник Николас Маричаль («Динамо»).
- Уругвай. Защитник Николас Оласа («Краснодар»).
- Боливия. Защитник Роберто Фернандес («Балтика»).
- Колумбия. Полузащитник Кевин Кастаньо («Краснодар»).
- Колумбия. Полузащитник Хорхе Карраскаль («Динамо»).
- Колумбия. Нападающий Джон Кордоба («Краснодар»).
- Парагвай. Защитник Фабиан Бальбуэна («Динамо»).
- Парагвай. Защитник Хуниор Алонсо («Краснодар»).
- Коста-Рика. Нападающий Манфред Угальде («Спартак»).
Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля.
Фернандес выступал за «Балтику» на правах аренды и по окончании сезона вернулся в «Боливар».
Также в составе сборной Ямайки заявлен принадлежащий «Спартаку» нападающий Шамар Николсон. Минувший сезон он провел на правах аренды за «Клермон» и соответственно заявлен на Кубок Америки как представитель французского клуба.