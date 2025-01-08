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    • Стал известен ответ «Динамо» на предложение «Васко да Гама» по Бальбуэна

    Стал известен ответ «Динамо» на предложение «Васко да Гама» по Бальбуэна

    Главный тренер «Васко да Гама» Фабио Карилле рассказал, что его клуб интересовался возможностью перехода защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

    «Я говорил с Бальбуэной. Мы знаем, что у него контракт в России, и россияне исключили любые переговоры. Я работал с ним, и мы были чемпионами вместе, но могу вам сказать, что эти переговоры не состоятся», – сказал Карилле.

    • Контракт 33-летнего Бальбуэна с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона.
    • В этом сезоне футболист провел за бело-голубых 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

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    Источник: RTI Esporte

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