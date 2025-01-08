Стал известен ответ «Динамо» на предложение «Васко да Гама» по Бальбуэна

Главный тренер «Васко да Гама» Фабио Карилле рассказал, что его клуб интересовался возможностью перехода защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

«Я говорил с Бальбуэной. Мы знаем, что у него контракт в России, и россияне исключили любые переговоры. Я работал с ним, и мы были чемпионами вместе, но могу вам сказать, что эти переговоры не состоятся», – сказал Карилле.