Кубок Америки. Колумбия обыграла Парагвай, у Хамеса два ассиста

Сборная Колумбии оказалась сильнее Парагвая в поединке 1-го тура группового раунда Кубка Америки (2:1).

Колумбийцы уверенно провели матч, отправив в первые 45 минут два безответных мяча. Точными ударами отметились защитник Даниель Муньос и полузащитник Жефферсон Лерма.

Во второй половине игры Парагваю удалось вернуть интригу благодаря голу форварда Хулио Энсисо. Но на большее парагвайцев не хватило. Финальный свиток рефери зафиксировал победу Колумбии.

Отметим, что колумбийский футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль провел всю игру в запасе. Форвард «Краснодара» Джон Кордоба появился во втором тайме. Краснодарский хавбек Кевин Кастаньо вышел на 92-й минуте. Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, тоже представляющий «Динамо», отыграл весь матч.

Кубок Америки. Групповой этап. 1-й тур

Колумбия – Парагвай – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Муньос, 32; 2:0 – Лерма, 42; 2:1 – Энсисо, 69

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