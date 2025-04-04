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Личка объяснил странную ситуацию с Бальбуэной

Сегодня, 13:35
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с капитаном команды Фабианом Бальбуэной, который пропустил 2 последних матча бело-голубых.

– Не очень понимаю ситуацию с Бальбуэной. Фабиан говорит, что устал, и пропускает матч с «Локомотивом». Потом он летит в сборную, получает травму в первом матче, играет на уколах во втором и из-за этого пропускает «Оренбург». И не факт, что будет готов к ЦСКА. Объясните.

– Фаби вернулся в пятницу с травмой голеностопа, наши доктора сделали хорошую работу. Бальбуэна сделал максимум, чтобы в итоге выйти на поле. Понимаю, что ситуация может выглядеть странно. Но игрок сам решает, играть ему с травмой за сборную или нет.

– Но есть же контракт с клубом.

– Я мог его поставить на «Локомотив», сказав: «Фаби, извини, но ты играешь». Но был большой риск травмы, потому что у «Локо» быстрые футболисты в атаке – спринты, спринты.

За сборную Бальбуэна сыграл хорошо, получил практику. Сейчас у него есть время отдохнуть. У Бальбуэны есть качества, и я знаю, что он может дать команде. Но как бы ни было, у нас есть Фернандес, Маричаль, Кутицкий и Касерес, который меня приятно удивляет.

  • 33-летний Бальбуэна провел в этом сезоне 18 матчей за «Динамо», забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Бальбуэна Фабиан Личка Марцел
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Комментарии (1)
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FWSPM
1743770186
да уж удивляют приятно регулярно восновном соперников
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