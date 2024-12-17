Гурцкая рассказал о возможных трансферах «Динамо»

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что «Динамо» уже уведомило агентов защитника Эли Дасы о необходимости поиска нового клуба для футболиста.
– У «Динамо» 12 иностранцев. Для того, чтобы кого-то покупать, нужно кого-то продать. У Дасы и Бальбуэны заканчиваются контракты, осталось по полгода. В «Динамо» уже уведомили агентов Дасы о том, что ему уже сейчас было бы неплохо искать команду. Бальбуэна доиграет сезон до конца – за большие заслуги перед командой.
– Даса может уйти уже зимой?
– Да. Скорее всего, «Динамо» будет искать вариант для аренды Гагнидзе. Пока он отказался от всех российских вариантов – их было два или три. Кроме того, есть вероятность отъезда Чавеса, потому что за него готовы платить хорошие деньги.
– Обратно в Мексику?
– Да, его хотят вернуть за большие деньги обратно.
– «Динамо» готово отпустить Чавеса?
– У Гафина хорошая позиция: если тебе платят деньги и футболист будет счастлив, он его не будет держать. «Динамо» считает, что не нужно строить препятствия игроку, если он говорит: «Меня купили за 6, вам платят 12. Я приношу деньги, я бы хотел уйти».
- 32-летний защитник Эли Даса провел в этом сезоне за «Динамо» 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- На счету 33-летнего защитника Фабиано Бальбуэны 15 игр, 1 забитый мяч и 2 ассиста за бело-голубых в текущем сезоне.
- 21-летний полузащитник Лука Гагнидзе в текущем сезоне сыграл за «Динамо» в 11 встречах, забил 3 мяча, отдал 1 передачу.
- 28-летний хавбек Луис Чавес в сезоне-2024/25 принял участие в 18 поединках бело-голубых, отметился 2 голами и 2 ассистами.