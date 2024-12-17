Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Гурцкая рассказал о возможных трансферах «Динамо»

    Агент Тимур Гурцкая рассказал, что «Динамо» уже уведомило агентов защитника Эли Дасы о необходимости поиска нового клуба для футболиста.

    – У «Динамо» 12 иностранцев. Для того, чтобы кого-то покупать, нужно кого-то продать. У Дасы и Бальбуэны заканчиваются контракты, осталось по полгода. В «Динамо» уже уведомили агентов Дасы о том, что ему уже сейчас было бы неплохо искать команду. Бальбуэна доиграет сезон до конца – за большие заслуги перед командой.

    – Даса может уйти уже зимой?

    – Да. Скорее всего, «Динамо» будет искать вариант для аренды Гагнидзе. Пока он отказался от всех российских вариантов – их было два или три. Кроме того, есть вероятность отъезда Чавеса, потому что за него готовы платить хорошие деньги.

    – Обратно в Мексику?

    – Да, его хотят вернуть за большие деньги обратно.

    – «Динамо» готово отпустить Чавеса?

    – У Гафина хорошая позиция: если тебе платят деньги и футболист будет счастлив, он его не будет держать. «Динамо» считает, что не нужно строить препятствия игроку, если он говорит: «Меня купили за 6, вам платят 12. Я приношу деньги, я бы хотел уйти».

    • 32-летний защитник Эли Даса провел в этом сезоне за «Динамо» 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • На счету 33-летнего защитника Фабиано Бальбуэны 15 игр, 1 забитый мяч и 2 ассиста за бело-голубых в текущем сезоне.
    • 21-летний полузащитник Лука Гагнидзе в текущем сезоне сыграл за «Динамо» в 11 встречах, забил 3 мяча, отдал 1 передачу.
    • 28-летний хавбек Луис Чавес в сезоне-2024/25 принял участие в 18 поединках бело-голубых, отметился 2 голами и 2 ассистами.

    Новости по теме
    У «Зенита» в Москве больше болельщиков, чем у «Локо» и «Динамо» 16
    РПЛ назвала кандидатов на звание тренера месяца по итогам ноября и декабря 8
    Гурцкая заявил, что в «Динамо» недовольны Личкой 3
    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2024 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 