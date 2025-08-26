«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»

«Гремио» рассчитывает приобрести у «Краснодара» защитника Витора Тормену. Бразильский клуб ищет замену экс-игроку «Динамо» Фабиану Бальбуэне, который из-за перелома лодыжки выбыл минимум до конца года.

Ранее на Тормену претендовал «Васко да Гама», но «быки» отклонили предложение риодежанейрцев.