«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»

«Гремио» рассчитывает приобрести у «Краснодара» защитника Витора Тормену. Бразильский клуб ищет замену экс-игроку «Динамо» Фабиану Бальбуэне, который из-за перелома лодыжки выбыл минимум до конца года.
Ранее на Тормену претендовал «Васко да Гама», но «быки» отклонили предложение риодежанейрцев.
- 29-летний Тормена в текущем сезоне защитник провел за «Краснодар» 8 матчей, сделал 1 ассист.
- Он выступает за российский клуб с августа 2023 года, срок его контракта рассчитан до середины 2027-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 7 миллионов евро.
Источник: Antenados no Futebol