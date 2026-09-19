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Команды
Анжер
Антони Лопеш
Статистика
€ 900 тыс
Антони Лопеш - статистика
Анжер
1 октября 1990 (35), Живор
#1 | Вратарь
184 см | 77 кг
Португалия | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 2
06.09.2026
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 2
23.08.2026
Лилль
1' - 90'
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Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Товарищеские матчи 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 2
06.09.2026
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 2
23.08.2026
Лилль
1' - 90'
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