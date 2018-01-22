Мбаппе не держит зла на голкипера «Лиона»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о состоянии своего здоровья после вчерашнего матча 22-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

«Просто хочу сообщить, что со мной все в порядке, несмотря на впечатляющее столкновение. Не держу зла на Лопеша. Спасибо за вашу поддержку», – написал Мбаппе в твиттере.

В середине первого тайма произошло столкновение нападающего с голкипером «ткачей» Антони Лопешом, который сыграл на выходе. В результате 19-летний футболист оказался на газоне. Ему потребовалась замена. Перед этим эпизодом нападающий также получил удар по голове в одном из столкновений.

Форвард покинул поле на носилках, но обследование после матча не выявило у него никаких проблем.