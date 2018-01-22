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    Мбаппе не держит зла на голкипера «Лиона»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о состоянии своего здоровья после вчерашнего матча 22-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

    «Просто хочу сообщить, что со мной все в порядке, несмотря на впечатляющее столкновение. Не держу зла на Лопеша. Спасибо за вашу поддержку», – написал Мбаппе в твиттере.

    В середине первого тайма произошло столкновение нападающего с голкипером «ткачей» Антони Лопешом, который сыграл на выходе. В результате 19-летний футболист оказался на газоне. Ему потребовалась замена. Перед этим эпизодом нападающий также получил удар по голове в одном из столкновений.

    Форвард покинул поле на носилках, но обследование после матча не выявило у него никаких проблем.

    Источник: Twitter

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    22.01.2018 11:43
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