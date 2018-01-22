Мбаппе избежал серьезной травмы в матче с «Лионом»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе смог избежать серьезной травмы в матче 22-го тура французской Лиги 1 против «Лиона».
В середине первого тайма произошло столкновение нападающего с голкипером «ткачей» Антони Лопешом, который сыграл на выходе. В результате 19-летний футболист оказался на газоне. Ему потребовалась замена. Перед этим эпизодом нападающий также получил удар по голове в одном из столкновений.
После матча Мбаппе прошел обследование, но врачи не выявили никаких серьезных повреждений.
Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ» завершился со счетом 2:1.
It was a short, yet extremely painful night for Mbappe as he was laid low by two huge hits! pic.twitter.com/ci653UshBz— Goal (@goal) 21 января 2018 г.