Мбаппе избежал серьезной травмы в матче с «Лионом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе смог избежать серьезной травмы в матче 22-го тура французской Лиги 1 против «Лиона».

В середине первого тайма произошло столкновение нападающего с голкипером «ткачей» Антони Лопешом, который сыграл на выходе. В результате 19-летний футболист оказался на газоне. Ему потребовалась замена. Перед этим эпизодом нападающий также получил удар по голове в одном из столкновений.

После матча Мбаппе прошел обследование, но врачи не выявили никаких серьезных повреждений.

Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ» завершился со счетом 2:1.

It was a short, yet extremely painful night for Mbappe as he was laid low by two huge hits! pic.twitter.com/ci653UshBz