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    Мбаппе избежал серьезной травмы в матче с «Лионом»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе смог избежать серьезной травмы в матче 22-го тура французской Лиги 1 против «Лиона».

    В середине первого тайма произошло столкновение нападающего с голкипером «ткачей» Антони Лопешом, который сыграл на выходе. В результате 19-летний футболист оказался на газоне. Ему потребовалась замена. Перед этим эпизодом нападающий также получил удар по голове в одном из столкновений.

    После матча Мбаппе прошел обследование, но врачи не выявили никаких серьезных повреждений.

    Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Goal.com

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    22.01.2018 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 22 января 2018, 09:30

      Мужик! Без лишних гримас и симуляций..здоровья!

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