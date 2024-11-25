Олусегун заявил, что Сафонов может превзойти Яшина

Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун оценил перспективы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Слежу за Сафоновым, он большой молодец, желаю ему удачи. Сильнее ли Матвей Доннарумы? Да. Как минимум, он еще молод и у него большие перспективы.

Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Лев Яшин», – сказал Олусегун.

Завтра, 26 ноября, парижане сыграют в Лиге чемпионов против «Баварии».

Сафонов в команде с лета. Игрока купили у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

У Матвея в сезоне ЛЧ 1 матч.

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