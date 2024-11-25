Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Олусегун заявил, что Сафонов может превзойти Яшина

    Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун оценил перспективы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

    «Слежу за Сафоновым, он большой молодец, желаю ему удачи. Сильнее ли Матвей Доннарумы? Да. Как минимум, он еще молод и у него большие перспективы.

    Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Лев Яшин», – сказал Олусегун.

    • Завтра, 26 ноября, парижане сыграют в Лиге чемпионов против «Баварии».
    • Сафонов в команде с лета. Игрока купили у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • У Матвея в сезоне ЛЧ 1 матч.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Энрике ответил на вопрос о Сафонове перед матчем с «Баварией» 1
    Канчельскис назвал футболиста, с которого надо брать пример российским игрокам 3
    Мостовой объяснил, почему Сафонов играет на ноль в «ПСЖ» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1732557574
    Остапа несло
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 