Губерниев ответил, превратились ли «Спартак» и ЦСКА в середняков РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о статусе ЦСКА и «Спартака» на фоне результатов последних лет.

– Не превратились ли «армейцы» в середняка РПЛ?

– Не хочется так думать, но у нас и «Спартак» превратился в середняка Премьер-Лиги. Такие команды должны быть наверху турнирной таблицы.

Конечно, ЦСКА недорабатывает, так скажем, с точки зрения набора очков, и игра оставляет желать лучшего. Но это говорит о конкуренции в чемпионате.

– При Федотове у команды была проблема: забивали, но не могли довести матч до победы. Тренер поменялся, а проблема осталась.

– Значит, проблема не только в тренере. Команда – это живой организм, и не всегда замена одного органа на другой ведeт к выздоровлению.

Что касается перспектив на этот сезон – может произойти всe что угодно. Сейчас ЦСКА возьмeт, выиграет все матчи и станет чемпионом. Мы этому удивимся? Ну, немного.

С другой стороны, нельзя говорить, что уровень команд, которые сейчас вверху, прям уж так опережает ЦСКА.

В организации игры у «армейцев» есть проблемы, и мы это видим – они и раньше были. Но сейчас возьмут, всe преодолеют, и привет остальным.

Конечно, команды должны играть сильнее – и «Спартак», и ЦСКА. Это флагманы.

После 16 туров «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 6-м.

Прошлый чемпионат спартаковцы закончили пятыми, армейцы – шестыми.

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