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    • Губерниев ответил, превратились ли «Спартак» и ЦСКА в середняков РПЛ

    Губерниев ответил, превратились ли «Спартак» и ЦСКА в середняков РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о статусе ЦСКА и «Спартака» на фоне результатов последних лет.

    – Не превратились ли «армейцы» в середняка РПЛ?

    – Не хочется так думать, но у нас и «Спартак» превратился в середняка Премьер-Лиги. Такие команды должны быть наверху турнирной таблицы.

    Конечно, ЦСКА недорабатывает, так скажем, с точки зрения набора очков, и игра оставляет желать лучшего. Но это говорит о конкуренции в чемпионате.

    – При Федотове у команды была проблема: забивали, но не могли довести матч до победы. Тренер поменялся, а проблема осталась.

    – Значит, проблема не только в тренере. Команда – это живой организм, и не всегда замена одного органа на другой ведeт к выздоровлению.

    Что касается перспектив на этот сезон – может произойти всe что угодно. Сейчас ЦСКА возьмeт, выиграет все матчи и станет чемпионом. Мы этому удивимся? Ну, немного.

    С другой стороны, нельзя говорить, что уровень команд, которые сейчас вверху, прям уж так опережает ЦСКА.

    В организации игры у «армейцев» есть проблемы, и мы это видим – они и раньше были. Но сейчас возьмут, всe преодолеют, и привет остальным.

    Конечно, команды должны играть сильнее – и «Спартак», и ЦСКА. Это флагманы.

    • После 16 туров «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 6-м.
    • Прошлый чемпионат спартаковцы закончили пятыми, армейцы – шестыми.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    25.11.2024 23:35
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